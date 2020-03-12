Система дренажа в нижних зонах Бишкека практически разрушена

Ирригационные и дренажные сети, а также вредители зеленых насаждений — три проблемы, в решении которых Бишкекзеленхозу необходима помощь. Об этом на круглом столе «Концепция развития зеленого фонда Бишкека: механизмы реализации» рассказала директор муниципального предприятия Эльнура Жолдошева.

По ее словам, протяженность ирригационной сети Бишкека — около двух тысяч километров, на балансе предприятия стоят только 400 километров.

«Это магистральные подающие каналы, а те, что внутри кварталов, микрорайонов, находятся на балансе МТУ. Большая часть сети разрушена», — сказала она.

Эльнура Жолдошева добавила, что необходимо восстановить карту и схемы ирригационной сети, определить, кто является балансодержателем. Только после этого можно думать о ее восстановлении. По примерным подсчетам, для этого потребуется около 2 миллиардов сомов.

Второй вопрос, который ускользает от внимания, — это дренаж.

По словам Эльнуры Жолдошевой, в нижних зонах Бишкека система практически разрушена.

«Мы ежегодно проводим очистку примерно 80 километров дренажной сети, но этого мало. Но в разные годы там, где проходит система, построены дома, они блокируют отвод воды. В итоге во многих домах плесень, сырость. Необходимы проектно-изыскательные работы, чтобы вывести уровень грунтовых вод», — добавила она.

Директор Бишкекзеленхоза рассказала, что делает предприятие для борьбы с вредителем зеленых насаждений — минирующим пилильщиком дубов.

«Пока противоядие мы не нашли. По правилам благоустройства в городе нельзя опрыскивать растения химическими препаратами. В прошлом году впервые апробировали новый метод совместно с представителем Академии наук — инъекционный. Количество вредителей снизилось где-то на 50 процентов. В этом году продолжим его, но пока полного одобрения Академии наук не получили», — отметила она.