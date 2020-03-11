Два раза измеряют температуру. Как в аэропорту «Манас» проверяют на коронавирус

ВОЗ пришла к выводу: измерение температуры у пассажиров при въезде в страну для предотвращения коронавируса — затратная и не вполне эффективная мера. Но в Кыргызстане пока единственный индикатор предупреждения проникновения и распространения заболевания — термодатчики.

Журналистам показали, как в аэропорту «Манас» проверяют тех, кто прилетел в республику из-за границы.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев своим приказом 9 марта утвердил документ, который называется «Алгоритм действий проведения термометрии на борту воздушного судна и предварительного опроса пассажиров, прибывающих в КР». Это свод правил, как проверять всех, кто прилетает в Кыргызскую Республику, чтобы не допустить случаев заражения в стране.

По словам заведующего карантинным пунктом международного аэропорта «Манас» Мирлана Чакиева, это упростило работу медперсонала при проверке граждан на коронавирус.

«Согласно новому алгоритму, проводится две проверки, пассажиры во время полета заполняют анкеты, где они оставляют свои контактные данные. В первой проверке наши врачи при посадке самолета поднимаются на борт и проводят термосканирование. После этого наши специалисты заполняют генеральную декларацию об отсутствии на судне пассажиров с подозрением на коронавирус», — сказал он.

Еще раз проверку прибывшие проходят в зале прилета. «Врачи проводят дополнительный контроль термодатчиками для определения температуры у пассажиров», — отметил заведующий карантинным пунктом.

Если показатель у пассажира выше 38 градусов по алгоритму, будут проводиться противоэпидемические мероприятия. Мирлан Чакиев

«Это означает, что пассажир в этом случае будет отправлен в клинические инфекционные больницы для дальнейшей установки диагноза. А воздушное судно подвергается дезинфекции», — пояснил он.

Особенно тщательно проверяют граждан, прибывших из государств первой категории эпидемилогически неблагополучных по коронавирусной инфекции COVID-19, то есть из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Японии. Их, независимо от гражданства, включая кыргызстанцев, автоматически изолируют на 14 дней на обсервацию. «У пассажиров же, прибывших из стран второй и третьей категорий, то есть тех, где зафиксированы от 20 до 500 случаев заражения коронавирусом, заполненные анкеты передаются врачам и отправляются по месту жительства для наблюдения в поликлиниках», — добавил Мирлан Чакиев.

Он уточнил, что алгоритм действий по предупреждению проникновения и распространения коронавируса применяют не только в аэропорту, но и на автовокзалах и в железнодорожных санитарно-карантинных пунктах республики.