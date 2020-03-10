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Общество

Скачок курса доллара. Нацбанк провел рекордную интервенцию

Для стабилизации курса доллара в Кыргызстане Национальный банк провел самую большую интервенцию с начала года. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что всего продано $47,5 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. Таким образом Нацбанк восполняет потребность в валюте, которая возникла на рынке.

Напомним, что сегодня во второй половине дня начал резко расти курс доллара. За два часа курс продажи американской валюты достиг 75 сомов, а покупки — 73 сомов. При этом часть обменных пунктов совсем перестала продавать доллары.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146086/
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