Три парка и кольцевая велодорожка. Как благоустроят Бишкек в 2020 году

В Бишкеке появятся новые общественные пространства для отдыха горожан и детей. Городские власти обещают до конца 2020 года закончить реконструкцию трех парков — имени Чолпонбая Тулебердиева, здоровья и «Балалык», а также построить кольцевую велодорожку.

В муниципалитете отмечают, что проекты разработали архитекторы и урбанисты Бишкекглавархитектуры.

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Как будут выглядеть новые места отдыха горожан и о ходе строительства каждого объекта журналистам рассказали во время пресс-тура представители БГА, а также МП «Бишкекасфальтсервис», «Бишкекзеленхоз» и «Бишкексвет».

Первый объект — парк имени Чолпонбая Тулебердиева. Он расположен на одноименной улице на углу с Кокчетавской. Название в честь Героя Советского Союза предложили местные жители, а мэрия не возражала. Общая площадь парка составляет 10,48 гектара. На его реконструкцию потратят 35 миллионов 600 тысяч сомов.

В центре парка планируется установить памятник Чолпонбаю Тулебердиеву. Монумент готов уже на 80 процентов, заметили в муниципалитете.

«По проекту в парке предусмотрены две детские площадки, место для ворк-аут, общественные туалеты и 150 парковочных мест. Высадим здесь деревья. Существующие зеленые насаждения — это в основном вязы и дубы, кроме того, подсадка хвойных пород деревьев и тянь-шаньских елей», — сказал глава Бишкекглавархитектуры Асхат Тулебердиев.

Он добавил, что парк планируется открыть к 9 Мая.

Начальник МП «Бишкекасфальтсервис» Нурбек Чолпонбаев рассказал, что в парке уже завершили установку бордюров, подготовили основания для тротуаров и парковки на 120 машин. В конце марта начнут укладывать асфальт, после установят скамейки. «На 90 процентов возведены кирпичные стены для двух общественных туалетов. Уже подготовлено основание под будущий скейт-парк, сама конструкция приобретена и ждет установки», — подчеркнул он.

В мэрии обещают, что во всех общественных местах установят современные светодиодные фонари, оригинальные торшерные стойки. Еще осенью изготовили декоративную арку и установили у главного входа в парк.

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В Парке здоровья (бывший Парк любви на проспекте Чингиза Айтматова) тоже вовсю ведутся работы по реконструкции. Здесь установили медпункт, раздевалки и санузлы.

Напомним, что осенью прошлого года по инициативе столичного муниципалитета прошли общественные обсуждения предпроектной концепции благоустройства парка. Его общая площадь составляет почти 11 гектаров. Из бюджета выделено 108 миллионов сомов на реконструкцию. Проект планируют завершить к 1 июня.

По словам Асхата Тулебердиева, в парке предусмотрено спортивное ядро. «Здесь будут площадка для мини-футбола, стрит-бола, специальные места для катания на скейтах и беговая дорожка протяженностью 500 метров », — сказал он.

Глава Бишкекглавархитектуры заявил, что в парке предусмотрены 260 парковочных мест, свободная прогулочная зона, а также бульвар вдоль проспекта Чингиза Айтматова. Парк будет связан с уже построенным парком «Ынтымак» посредством тротуаров, аллей и велодорожек.

В парке предусмотрена комфортная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья: установлены пандусы и специальные санузлы.

Еще один парк появится на перекрестке улиц Токомбаева и Байтика Баатыра. «Балалык» строится напротив парка имени Даира Асанова. Проектно-сметная стоимость этого объекта — 83 миллиона 700 тысяч сомов.

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По данным мэрии, подрядная компания «Ак-Ниет Курулуш» подвела инженерные сети — водопровод и канализацию и более 3 тысяч метров электрического кабеля для освещения. «В настоящее время ведется разработка грунта под фонтаны. Всего их будет три, сейчас идет работа над двумя из них. Следующим этапом станут разбивка аллей и подготовка основания для укладки брусчатки. Будут разбиты цветочные клумбы, засеян газон и высажено более 900 деревьев и кустарников», — заметили там.

Во второй фазе строительства в парке планируется установить новые аттракционы для детей. Новое место для отдыха и развлечений откроют к концу августа этого года.

Еще один масштабный проект, который, обещают в муниципалитете, реализуют летом, — кольцевая велодорожка.

«Проектированная велодорожка протяженностью 6,6 километра располагается вдоль проспекта Чингиза Айтматова от улицы Масалиева в южном направлении до ВДНХ и в восточном — вдоль улиц Рысмендиева и Байтика Баатыра и закольцована с Масалиева», — рассказал Асхат Тулебердиев.

Он сообщил, что на сегодня часть велодорожки уже отремонтирована. «В планах у мэрии — дальше их продлить вдоль улицы Масалиева в западном и восточном направлениях от Алма-Атинской до Чортекова. В центральной части города также начато строительство велодорожек вдоль проспектов Чуй и Дэн Сяопина», — добавил глава Бишкекглавархитектуры.