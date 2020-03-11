Три парка и кольцевая велодорожка. Как благоустроят Бишкек в 2020 году

В Бишкеке появятся новые общественные пространства для отдыха горожан и детей. Городские власти обещают до конца 2020 года закончить реконструкцию трех парков — имени Чолпонбая Тулебердиева, здоровья и «Балалык», а также построить кольцевую велодорожку.
В муниципалитете отмечают, что проекты разработали архитекторы и урбанисты Бишкекглавархитектуры.
Как будут выглядеть новые места отдыха горожан и о ходе строительства каждого объекта журналистам рассказали во время пресс-тура представители БГА, а также МП «Бишкекасфальтсервис», «Бишкекзеленхоз» и «Бишкексвет».
Первый объект — парк имени Чолпонбая Тулебердиева. Он расположен на одноименной улице на углу с Кокчетавской. Название в честь Героя Советского Союза предложили местные жители, а мэрия не возражала. Общая площадь парка составляет
В центре парка планируется установить памятник Чолпонбаю Тулебердиеву. Монумент готов уже на 80 процентов, заметили в муниципалитете.
«По проекту в парке предусмотрены две детские площадки, место для ворк-аут, общественные туалеты и 150 парковочных мест. Высадим здесь деревья. Существующие зеленые насаждения — это в основном вязы и дубы, кроме того, подсадка хвойных пород деревьев и тянь-шаньских елей», — сказал глава Бишкекглавархитектуры Асхат Тулебердиев.
Он добавил, что парк планируется открыть к 9 Мая.
Начальник МП «Бишкекасфальтсервис» Нурбек Чолпонбаев рассказал, что в парке уже завершили установку бордюров, подготовили основания для тротуаров и парковки на 120 машин. В конце марта начнут укладывать асфальт, после установят скамейки. «На 90 процентов возведены кирпичные стены для двух общественных туалетов. Уже подготовлено основание под будущий скейт-парк, сама конструкция приобретена и ждет установки», — подчеркнул он.
В мэрии обещают, что во всех общественных местах установят современные светодиодные фонари, оригинальные торшерные стойки. Еще осенью изготовили декоративную арку и установили у главного входа в парк.
В Парке здоровья (бывший Парк любви на проспекте Чингиза Айтматова) тоже вовсю ведутся работы по реконструкции. Здесь установили медпункт, раздевалки и санузлы.
Напомним, что осенью прошлого года по инициативе столичного муниципалитета прошли общественные обсуждения предпроектной концепции благоустройства парка. Его общая площадь составляет почти
По словам Асхата Тулебердиева, в парке предусмотрено спортивное ядро. «Здесь будут площадка для мини-футбола, стрит-бола, специальные места для катания на скейтах и беговая дорожка протяженностью
Глава Бишкекглавархитектуры заявил, что в парке предусмотрены 260 парковочных мест, свободная прогулочная зона, а также бульвар вдоль проспекта Чингиза Айтматова. Парк будет связан с уже построенным парком «Ынтымак» посредством тротуаров, аллей и велодорожек.
В парке предусмотрена комфортная среда для лиц с ограниченными возможностями здоровья: установлены пандусы и специальные санузлы.
Еще один парк появится на перекрестке улиц Токомбаева и Байтика Баатыра. «Балалык» строится напротив парка имени Даира Асанова. Проектно-сметная стоимость этого объекта — 83 миллиона 700 тысяч сомов.
Во второй фазе строительства в парке планируется установить новые аттракционы для детей. Новое место для отдыха и развлечений откроют к концу августа этого года.
Еще один масштабный проект, который, обещают в муниципалитете, реализуют летом, — кольцевая велодорожка.
«Проектированная велодорожка протяженностью
Он сообщил, что на сегодня часть велодорожки уже отремонтирована. «В планах у мэрии — дальше их продлить вдоль улицы Масалиева в западном и восточном направлениях от Алма-Атинской до Чортекова. В центральной части города также начато строительство велодорожек вдоль проспектов Чуй и Дэн Сяопина», — добавил глава Бишкекглавархитектуры.