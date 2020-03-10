Грязь и разбитые дороги в «Ак-Босого». В жилмассив перестали ходить маршрутки

В жилмассив «Ак-Босого» из-за плохой дороги перестала ходить маршрутка № 176. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

Они собрались у мэрии Бишкека, чтобы высказать претензии городским властям о состоянии дорог.

По словам жителей, уже месяц маршрутка № 176 не ходит. «Машины утопают в ямах и грязи. Жителям трудно передвигаться. Дети не могут добираться до школы», — сказала Сонун Мырзабекова.

Она отметила, что чиновники муниципалитета встретиться с ними отказались, рекомендовав им обратиться в районную администрацию.

В пресс-службе мэрии столицы 24.kg заявили, что с жителями встретится глава Первомайской райадминистрации.