13:42
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Грязь и разбитые дороги в «Ак-Босого». В жилмассив перестали ходить маршрутки

В жилмассив «Ак-Босого» из-за плохой дороги перестала ходить маршрутка № 176. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

Они собрались у мэрии Бишкека, чтобы высказать претензии городским властям о состоянии дорог.

По словам жителей, уже месяц маршрутка № 176 не ходит. «Машины утопают в ямах и грязи. Жителям трудно передвигаться. Дети не могут добираться до школы», — сказала Сонун Мырзабекова.

Она отметила, что чиновники муниципалитета встретиться с ними отказались, рекомендовав им обратиться в районную администрацию.

В пресс-службе мэрии столицы 24.kg заявили, что с жителями встретится глава Первомайской райадминистрации. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146011/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
В центре Бишкека движение затруднено 12 часов в день — результаты мониторинга
Одинокие водители: почему эгоизм приведет к тому, что Бишкек встанет намертво
Мусорный контейнер на проезжей части установили в Бишкеке
В жилмассиве «Ак-Тилек» размыло дорогу и машины застряли в грязи
В Бишкеке переулок Краснофлотский перегородили плитами — жители недовольны
Бишкекчане жалуются: по улице Васильева опасно ходить
Яма по улице Киевской создает аварийную ситуацию
В жилмассиве «Ак-Ордо» организовали свалку. Жители сняли нарушителя на видео
Будущие детсады и поликлиники в жилмассивах появились на электронной карте
В Кыргызстане увеличивается количество нарушений грузоперевозок
Популярные новости
Одной из&nbsp;задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не&nbsp;разрешают Одной из задержанных участниц марша стало плохо. Оказать помощь не разрешают
Резкий рост ВИЧ-инфицированных в&nbsp;Кыргызстане. О&nbsp;причинах рассказали специалисты Резкий рост ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане. О причинах рассказали специалисты
Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева Фарид Ниязов считает, что президент должен был учитывать характер Атамбаева
Женский марш солидарности продолжается у&nbsp;здания УВД Свердловского района Женский марш солидарности продолжается у здания УВД Свердловского района
Бизнес
86&nbsp;айыл окмоту Ошской области имеют доступ в&nbsp;Сеть 86 айыл окмоту Ошской области имеют доступ в Сеть
Выгодные денежные SWIFT-переводы в&nbsp;Казахстан, Россию, Грузию и&nbsp;Узбекистан Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан
Почему важно помогать развитию бизнеса. 8&nbsp;вопросов банкиру Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
10 марта, вторник
13:25
Жестокое убийство в Бишкеке. Сбор помощи пострадавшему мальчику закрыт Жестокое убийство в Бишкеке. Сбор помощи пострадавшему...
12:58
#нетнасилию. Митингующие за права женщин прогнали провокаторов
12:57
Скандал в саду № 5. Депутаты не понимают, почему не уволили директора
12:54
Грязь и разбитые дороги в «Ак-Босого». В жилмассив перестали ходить маршрутки
12:44
Разгон феминисток. Роза Отунбаева считает, что глава МВД должен уйти в отставку