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Общество

Кыргызстанец, прибывший из Стамбула, госпитализирован: подозрение на коронавирус

Кыргызстанец, прибывший из Стамбула с высокой температурой, помещен в карантин с подозрением на коронавирус. Об этом 24.kg сообщил главный врач Республиканской инфекционной больницы Гульжигит Аалиев.

По его словам, пациент был доставлен в больницу из международного аэропорта «Манас».

«Во время проверки медики обнаружили температуру. Мужчину сразу доставили в больницу. Состояние стабильное, госпитализировали его с диагнозом ОРВИ. Медики также взяли у него анализ на коронавирус. На всякий случай мы больного изолировали, хотя в Турции еще не обнаружен вирус», — рассказал Гульжигит Аалиев.

Отметим, в Кыргызстане обязательной обсервации подлежат все прибывшие из КНР, Южной Кореи, Ирана и Японии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145906/
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