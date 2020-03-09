Кыргызстанец, прибывший из Стамбула, госпитализирован: подозрение на коронавирус

Кыргызстанец, прибывший из Стамбула с высокой температурой, помещен в карантин с подозрением на коронавирус. Об этом 24.kg сообщил главный врач Республиканской инфекционной больницы Гульжигит Аалиев.

По его словам, пациент был доставлен в больницу из международного аэропорта «Манас».

«Во время проверки медики обнаружили температуру. Мужчину сразу доставили в больницу. Состояние стабильное, госпитализировали его с диагнозом ОРВИ. Медики также взяли у него анализ на коронавирус. На всякий случай мы больного изолировали, хотя в Турции еще не обнаружен вирус», — рассказал Гульжигит Аалиев.

Отметим, в Кыргызстане обязательной обсервации подлежат все прибывшие из КНР, Южной Кореи, Ирана и Японии.