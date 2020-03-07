Резкий рост ВИЧ-инфицированных в Кыргызстане. О причинах рассказали специалисты

По данным республиканского центра «СПИД» за последние пять лет наблюдается резкое увеличение ВИЧ-инфицированных. Самый высокий показатель — в столице, а также в крупных областях и городах Кыргызстана. Директор центра Умуткан Чокморова рассказала 24.kg, как и почему идет рост заболеваемости.
По ее словам, только за два месяца 2020 года выявлено 82 инфицированных ВИЧ граждан. В Бишкеке 43 случая, в Чуйской области — 12, в Джалал-Абадской области — 10, по пять человек зарегистрировано в Оше и Ошской области, четыре — на Иссык-Куле и три — в Баткене.
«Увеличение числа ВИЧ-инфицированных людей показывает низкую информированность населения. Поэтому необходимо усилить программу по информированию граждан», — считает Умуткан Чокморова.
«С каждым годом в Кыргызстане растет также число людей, сдающих тест на ВИЧ. В прошлом году свой статус узнали 467 тысяч 200 человек. В 2018-м тест на ВИЧ/СПИД сдали 411 тысяч 666 граждан, а в 2017-м — 418 тысяч 806», — приводит данные глава центра.
Как отметила глава центра «СПИД», стигма и дискриминация, связанные с ВИЧ и СПИДом, являются главными препятствиями на пути к предотвращению новых случаев инфицирования. «Когда человек узнает о своем ВИЧ-статусе, он уходит в себя и не обращается в медцентры во избежание дискриминации общества в частности. Затрудняет процесс лечения инфицированных и внутренняя и внешняя миграции. Потому что когда у кыргызстанца выявляется ВИЧ за границей, его отправляют на обследование на родину. После обследования он получает лекарства на три месяца и возвращается на работу», — поясняет Умуткан Чокморова.
Она также отмечает слабое взаимодействие госструктур с людьми, живущими с ВИЧ, с ключевыми группами населения.
Росту заболеваемости способствуют использование нестерильных игл, шприцов и воды для промывки в тату-салонах, стоматологических, косметологических клиниках. «Там человек подвергается огромному риску заражения ВИЧ-инфекцией. Кровь, содержащая вирус иммунодефицита, может попасть прямо в систему кровообращения через иголку на шприце, что делает риск заражения очень высоким», — напоминают в центре.
«Среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, и людей, предоставляющих секс-услуги, также наблюдается рост ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем. Это закрытая группа населения, потому что есть давление, гонения со стороны правоохранительных органов на данных представителей общества. Они уходят в подполье, из-за чего у сотрудников центра «СПИД» ограничивается доступ к этим группам для обследования их здоровья», — отмечают в центре.