Нехватка школ и детсадов в Бишкеке: новые стройки и кому из районов повезло

В столице катастрофически не хватает ученических мест и мест в детских садах. Чиновники муниципалитета не один год ломают головы, как решить проблему. Выход нашли: к уже существующим школам пристраивают новые корпуса.
Как продвигается строительство образовательных учреждений в Бишкеке, рассказали журналистам сотрудники профильных подразделений мэрии во время пресс-тура.
По словам начальника столичного управления капитального строительства Гульмиры Джумабековой, в двухэтажном здании появятся оборудованные кабинеты физики и химии. В сентябре 2020 года данный объект сдадут в эксплуатацию. Его стоимость составляет 61 миллион сомов.
Исполняющая обязанности начальника городского управления образования Наталья Никифорова рассказала, что в дошкольном учреждении будут функционировать четыре группы. По ее данным, в очереди в детсады Бишкека стоят более 22 тысяч детей.
Детский сад откроется уже 28 апреля. Внутри объекта работы завершили, дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест — шесть групп. Сейчас нужно озеленить прилегающую территорию.
44 миллиона сомов потратили на возведение объекта. Общая площадь здания — 1,5 тысячи квадратных метров.
Строительство нового учебного корпуса на 384 места к школе-гимназии началось два месяца назад. По данным Чуйского управления капитального строительства, строительно-монтажные работы уже завершены на 60 процентов. На следующей неделе подрядная компания приступит к укладке крыши.
Средства на строительство корпуса выделены из депозитного счета по борьбе с коррупцией — 71 миллион 800 тысяч сомов.
В трехэтажном здании расположатся 14 кабинетов. Откроют корпус в сентябре этого года.