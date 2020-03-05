Нехватка школ и детсадов в Бишкеке: новые стройки и кому из районов повезло

В столице катастрофически не хватает ученических мест и мест в детских садах. Чиновники муниципалитета не один год ломают головы, как решить проблему. Выход нашли: к уже существующим школам пристраивают новые корпуса.

Как продвигается строительство образовательных учреждений в Бишкеке, рассказали журналистам сотрудники профильных подразделений мэрии во время пресс-тура.

1 Новый корпус СШ № 19 Новый корпус СШ № 19

На территории учебного заведения по улице Кулиева возводят новый корпус площадью 1 тысяча 238 квадратных метров. Пристройка рассчитана на 198 ученических мест. Здесь также разместят библиотеку и хореографический зал.

По словам начальника столичного управления капитального строительства Гульмиры Джумабековой, в двухэтажном здании появятся оборудованные кабинеты физики и химии. В сентябре 2020 года данный объект сдадут в эксплуатацию. Его стоимость составляет 61 миллион сомов.

2 Детский сад по улице Тыныстанова Детский сад по улице Тыныстанова

На месте сгоревшего здания Налоговой службы ближе к лету откроет свои двери детский сад на 100 мест. Внутренняя площадь помещения составляет 1 тысячу 216 квадратных метров. Сметная стоимость — 35 миллионов сомов.

Исполняющая обязанности начальника городского управления образования Наталья Никифорова рассказала, что в дошкольном учреждении будут функционировать четыре группы. По ее данным, в очереди в детсады Бишкека стоят более 22 тысяч детей.

3 Детский сад № 7 в микрорайоне «Тунгуч» Детский сад № 7 в микрорайоне «Тунгуч»

Детский сад откроется уже 28 апреля. Внутри объекта работы завершили, дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест — шесть групп. Сейчас нужно озеленить прилегающую территорию.

44 миллиона сомов потратили на возведение объекта. Общая площадь здания — 1,5 тысячи квадратных метров.

4 Новый корпус школы-гимназии № 12 Новый корпус школы-гимназии № 12

Средства на строительство корпуса выделены из депозитного счета по борьбе с коррупцией — 71 миллион 800 тысяч сомов.

Строительство нового учебного корпуса на 384 места к школе-гимназии началось два месяца назад. По данным Чуйского управления капитального строительства, строительно-монтажные работы уже завершены на 60 процентов. На следующей неделе подрядная компания приступит к укладке крыши.

В трехэтажном здании расположатся 14 кабинетов. Откроют корпус в сентябре этого года.