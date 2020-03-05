10:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Суд отказал юристу в рассмотрении вопроса о незаконном обогащении Матраимова

Первомайский районный суд Бишкека отклонил жалобу адвоката Нурбека Токтакунова на действия сотрудников ГКНБ. Об этом 24.kg сообщил сам юрист.

Читайте по теме
Проверка имущества Райымбека Матраимова: из ГП в Финпол, из Финпола в ГКНБ

По его словам, ранее он просил суд обязать следователя ГКНБ зарегистрировать в ЕРПП факт незаконного обогащения экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова по расследованию «Азаттыка».

«Генеральная прокуратура отправила наше заявление следователю ГКНБ. У последнего есть два вида решения — либо зарегистрировать в ЕРПП, либо списать в номенклатуру. Однако следователь принял решение, которое отсутствует в законе — оставил заявление в журнале учета информации и якобы приобщил к делу. Если он приобщил его, то, соответственно, должен зарегистрировать», — сказал Нурбек Токтакунов.

Отклонив жалобу юриста, судья Абдразак Боромбаев фактически отказался признать незаконность бездействия правоохранителей.

Представитель Генпрокуратуры сообщил в суде, что заявление Нурбека Токтакунова было зарегистрировано в автоматизированной базе данных журнала учета информации. Позже обращение ГП передала в ГКНБ, так как оно будет рассматриваться в рамках ранее возбужденных уголовных дел. По данным ГКНБ, расследование продолжается.

Напомним, журналисты «Азаттыка», Kloop и OCCRP провели расследование о контрабанде и коррупции на таможне. К серым схемам, по данным СМИ, причастен бывший замглавы ГТС.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145560/
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
Разборки спортсмена и чиновника в Оше. Политические игры перед выборами
Проверка имущества Райымбека Матраимова: из ГП в Финпол, из Финпола в ГКНБ
Генпрокуратура ответила депутату по поводу имущества Райымбека Матраимова
Чемпион с ранением в ягодицу опять жалуется на огнестрел. При чем тут Матраимовы
Сват Матраимовых подозревается в вывозе из Кыргызстана миллионов сомов
ГКНБ проверит наличие недвижимости у семьи Матраимовых в Дубае
«Репортеры без границ» призвали отклонить иск Матраимовых к СМИ
Иски Матраимовых против СМИ будет рассматривать Свердловский райсуд Бишкека
По заявлению Матраимова допросили журналиста, водителя и оператора Kloop
Президент считает, что сумма исковых претензий семьи Матраимовых к СМИ завышена
Популярные новости
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас Митинг сторонников Садыра Жапарова. Что происходит сейчас
После митинга брата Садыра Жапарова и&nbsp;Амангелды Артыкова доставили в&nbsp;ГКНБ После митинга брата Садыра Жапарова и Амангелды Артыкова доставили в ГКНБ
Митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова. На&nbsp;акции звучат ультиматумы Митинг в поддержку Садыра Жапарова. На акции звучат ультиматумы
Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения Митинг сторонников Садыра Жапарова. Милиция намерена жестко пресекать нарушения
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей ОАО «Кыргызтелеком» продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей
Выборы-2020. Вниманию политических партий Выборы-2020. Вниманию политических партий
Чаарат: экологические показатели в&nbsp;пределах нормы Чаарат: экологические показатели в пределах нормы
11&nbsp;лет инноваций, доверия и&nbsp;любви! Мобильный оператор&nbsp;О! празднует день рождения 11 лет инноваций, доверия и любви! Мобильный оператор О! празднует день рождения
5 марта, четверг
10:24
ОАО «Кыргызтелеком» продолжает строительство высокоскоростных оптических сетей ОАО «Кыргызтелеком» продолжает строительство высокоскор...
10:21
Коронавирус за время распространения по миру успел измениться 149 раз
10:18
Суд отказал юристу в рассмотрении вопроса о незаконном обогащении Матраимова
10:18
Зеленая река Аламедин. В Жогорку Кенеше заслушают информацию экспертов
10:00
Сезон митингов стартовал. Не расслабляемся