Суд отказал юристу в рассмотрении вопроса о незаконном обогащении Матраимова

Первомайский районный суд Бишкека отклонил жалобу адвоката Нурбека Токтакунова на действия сотрудников ГКНБ. Об этом 24.kg сообщил сам юрист.

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По его словам, ранее он просил суд обязать следователя ГКНБ зарегистрировать в ЕРПП факт незаконного обогащения экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова по расследованию «Азаттыка».

«Генеральная прокуратура отправила наше заявление следователю ГКНБ. У последнего есть два вида решения — либо зарегистрировать в ЕРПП, либо списать в номенклатуру. Однако следователь принял решение, которое отсутствует в законе — оставил заявление в журнале учета информации и якобы приобщил к делу. Если он приобщил его, то, соответственно, должен зарегистрировать», — сказал Нурбек Токтакунов.

Отклонив жалобу юриста, судья Абдразак Боромбаев фактически отказался признать незаконность бездействия правоохранителей.

Представитель Генпрокуратуры сообщил в суде, что заявление Нурбека Токтакунова было зарегистрировано в автоматизированной базе данных журнала учета информации. Позже обращение ГП передала в ГКНБ, так как оно будет рассматриваться в рамках ранее возбужденных уголовных дел. По данным ГКНБ, расследование продолжается.

Напомним, журналисты «Азаттыка», Kloop и OCCRP провели расследование о контрабанде и коррупции на таможне. К серым схемам, по данным СМИ, причастен бывший замглавы ГТС.