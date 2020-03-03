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Общество

В Бишкеке обокрали редакцию онлайн-издания «ПолитКлиника»

Неизвестные взломали офис редакции «ПолитКлиника» и украли записи журналистов и хард-диск. Об этом в социальной сети Facebook сообщила редактор кыргызскоязычного онлайн-издания Дильбар Алимова.

По ее словам, в ночь на 3 марта неизвестные проникли в офис и рылись среди бумаг на столах, в шкафах. «При этом они не тронули ценную офисную технику, а забрали рабочие записи, блокноты, редакционные материалы и хард-диск», — написала журналист.

Дильбар Алимова сообщила, что написали заявление в УВД Первомайского района. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145380/
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