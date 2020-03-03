Экологи бьют тревогу: государство недостаточно информирует граждан о вреде смога

Государство должно информировать граждан об уровне загрязнения воздуха. Об этом на круглом столе сообщила специалист ОО «МувГрин» Бактыгуль Стакеева.

Она отметила, что Кыргызгидромет ведет наблюдение по пяти загрязняющим веществам, «МувГрин» — по PM 2.5.

«Во многих научных статьях его называют основным загрязнителем. Он очень маленький, для него не существует биологических барьеров, попадает в кровь. В составе — сульфаты, нитраты, аммоний, хлориды, углерод, минеральная пыль и другое. PM 2.5 и PM 10 признали канцерогенными. Если посмотреть отчеты Европейского союза, на какой загрязнитель приходится больше всего заболеваний и смертей, — именно на PM 2.5», — отметила она.

Бактыгуль Стакеева отмечает, что Минздрав еще не принял индексы качества воздуха, которые применяются в мире.

«Но надо информировать население об уровне загрязнения. Например, люди с астмой и другими заболеваниями смогут защитить себя. Кроме того, если постоянно говорить о качестве воздуха, завтра загрязнители могут задуматься, какой внести вклад в улучшение ситуации, пересесть, например, на общественный транспорт. Так было во многих странах, что люди меняли образ жизни», — отметила она.

Пока мы все спорим об источниках загрязнения, мы теряем здоровье наших граждан. Бактыгуль Стакеева

Она добавила, что в плане правительства по улучшению экологической ситуации недостаточно внимания уделено энергоэффективности. По ее мнению, она должна стать приоритетной.

«57 процентов домов в столице отапливается углем, потому что газом и электричеством — дорого. По данным мэрии, расходуется около 185 тысяч тонн твердого топлива. Но фактически, наверное, больше. Поэтому первоочередной задачей должно быть утепление домов», — сказала она.