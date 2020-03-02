Кыргызстанцев просят не распространять фейковые сообщения о коронавирусе

Республиканский штаб по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции призывает граждан не распространять в социальных сетях фейковые сообщения о заболевании. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, очередное заседание состоялось в правительстве. На нем стало известно, что подтвержденных случаев коронавируса в республике нет.

«Все контрольно-пропускные пункты на государственной границе Кыргызстана работают в усиленном режиме. Госорганы на постоянной основе проводят мониторинг, следят за ситуацией в мире и поддерживают связь со Всемирной организацией здравоохранения», — отметили в правительстве.

Члены штаба рекомендуют по мере возможности избегать места массового скопления людей и ограничить проведение массовых мероприятий.

В штабе напомнили о действующих временных ограничениях на въезд в Кыргызстан иностранных граждан, которые последние 20 дней пребывали на территории стран с высокой степенью риска с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

На заседании также пояснения о введении ограничений для граждан Кыргызстана при пересечении границы.

Читайте по теме Число умерших от нового коронавируса превысило 3 тысячи человек

«При въезде кыргызстанцы в обязательном порядке должны предъявлять общегражданский паспорт (загранпаспорт). Если его нет, то граждане могут пройти по ID-карте. В этом случае они должны пройти дополнительную проверку. Наличие или отсутствие загранпаспорта будут проверять через электронную систему Государственной регистрационной службы. Это временная мера для уточнения, из какой конкретно страны прибыл гражданин. Ограничения введены с тем, что ранее выявлены попытки кыргызстанцев пересечь госграницу КР по ID-карте, скрыв факт прибытия в Россию из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией», — сообщили в правительстве.

Всемирная организация здравоохранения подняла уровень угрозы эпидемии коронавируса до «очень высокого». Это наивысший уровень риска в градации Всемирной организации здравоохранения. При этом отмечается, что эпидемию еще можно остановить, если перекрыть пути распространения вируса.