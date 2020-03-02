Люстрация, конфискация, референдум. Что еще требуют сторонники Садыра Жапарова

В Бишкеке на площади Ала-Тоо собрались сторонники бывшего депутата парламента Садыра Жапарова.

Организаторы заявили, что на акции протеста они озвучат около 20 требований, выдвинутых властям.

По словам члена движения за освобождение политика Бакая Кашкарбаева, среди прочих митингующие будут требовать усиления пограничного контроля во избежание распространения коронавируса в Кыргызстане, а также решения приграничных вопросов.

Основные требования митингующих

проведение честных и открытых парламентских выборов;

внедрение общественного контроля властей;

конфискация и возврат государству объектов, приватизированных коррупционным путем;

люстрация государственных служащих;

прекращение деления кыргызстанцев по социально-экономическому признаку;

снижение штрафов за нарушение ПДД и тарифов на электроэнергию;

пересмотр составленных договоров по разработке месторождений полезных ископаемых в пользу государства;

отказ от либеральной идеологии Запада и формирование национальной;

освобождение осужденных по несправедливым решениям суда;

усиление охраны границ, обеспечение государственной, экономической, экологической безопасности;

прекращение незаконного въезда иностранных граждан в страну;

разработка программы развития регионов, обеспечение граждан рабочими местами, определение пути решения социальных проблем;

разработка проекта новой Конституции и вынесение вопроса на референдум.

Организаторы митинга готовы помочь в проведении конституционной реформы.

Напомним, что суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

Верховный суд КР сократил срок заключения Садыру Жапарову, осудив его на десять лет лишения свободы.

В ноябре 2019 года экс-депутат подал главе государства прошение о помиловании.