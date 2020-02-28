Число заразившихся новым коронавирусом превысило 83 тысячи человек

На сегодня общее число заразившихся новым коронавирусом достигло 83 тысяч 342 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
За сутки показатель вырос на 1 тысячу 179 человек. На сегодня после заражения вирусом умерли 2 тысячи 585 человек, а выздоровели 36 тысяч 498.
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 65 тысяч 914 случаев заражения, 2 тысячи 682 умерших и 26 тысяч 403 выздоровевших. Кроме того, большое число умерших в Иране (26) и Италии (17), где вспышку вируса зафиксировали на прошлой неделе.
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.