Число заразившихся новым коронавирусом превысило 83 тысячи человек

На сегодня общее число заразившихся новым коронавирусом достигло 83 тысяч 342 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

За сутки показатель вырос на 1 тысячу 179 человек. На сегодня после заражения вирусом умерли 2 тысячи 585 человек, а выздоровели 36 тысяч 498.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 65 тысяч 914 случаев заражения, 2 тысячи 682 умерших и 26 тысяч 403 выздоровевших. Кроме того, большое число умерших в Иране (26) и Италии (17), где вспышку вируса зафиксировали на прошлой неделе.

Отмечается, что за пределами Китая подтвердили 4,5 тысячи случаев заболевания в 51 государстве. Больше всего больных в Южной Корее (2 тысячи 22), Италии (655), Иране (245) и Японии (214).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.