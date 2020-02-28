В «Электрических станциях» кадровые перестановки. Сменился гендиректор

Решением совета директоров в ОАО «Электрические станции» сменился генеральный директор. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото пресс-службы ОАО «Электрические станции» . Новый генеральный директор ОАО «Электрические станции» Жолдошбек Ачикеев

Фото из интернета. Заместитель генерального директора ОАО «Электрические станции» Алмаз Кушубаков

На должность назначен Жолдошбек Ачикеев. Трудовую деятельность начинал электромонтером в АО «Кыргызэнерго», работал на Иссык-Кульском предприятии электросетей. С 2019-го по февраль 2020 года был начальником управления генерации и передачи энергии в ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» и членом совета директоров ОАО «Ошэлектро».Кроме того, еще одним решением совета директоров «Электрических станций» назначен заместителем генерального директора Алмаз Кушубаков. До назначения он работал директором каскада Токтогульских ГЭС.

Полномочия прежнего генерального директора компании Таалайбека Толубаева прекращены согласно поданному им заявлению об увольнении по собственному желанию. Он проработал в своей должности всего восемь месяцев. Гендиректором «Электрических станций» Таалайбек Толубаев стал 28 июня 2019 года.