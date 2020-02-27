14:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Депутат Каракольского горкенеша Туганбек Чолпонбаев незаконно получил мандат

Депутат Каракольского городского кенеша от фракции СДПК Ч.Т. получил свой мандат незаконно, предоставив в ТИК копию недействительного паспорта. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, в феврале 2016 года ТИК Каракола зарегистрировала гражданина КР Ч.Т., 1976 года рождения, уроженца Иссык-Кульской области, в качестве кандидата в Каракольский городской кенеш на основании поданного заявления. Он предоставил перечень необходимых документов, в том числе копию своего паспорта, выданного ОПРН Каракола в 2010 году.

В ведомстве отмечают, что документ кандидат обменял еще в 2012 году. Таким образом, он умышленно предоставил в ТИК Каракола копию недействительного паспорта с регистрацией в областном центре и тем самым незаконно получил мандат депутата.

Расследование по факту незаконного использования паспорта гражданина КР прекращено в связи с истечением срока давности.

Кроме того, ГКНБ проводит в отношении Ч.Т. досудебные производства, зарегистрированные ЕРПП по статьям «Легализация доходов, добытых преступным путем» и «Превышение власти».

«Выявлен факт уклонения от уплаты налогов в крупном размере частной компанией, где одним из основных учредителей являлся Ч.Т.», — отметили в ГКНБ.

В ГКНБ также поступило заявление от гражданина А.А. о нанесении ему телесных повреждений Ч.Т.

Отметим, что в списке депутатов Каракольского горкенеша на сайте ЦИК только у одного депутата совпадают инициалы — это Туганбек Чолпонбаев. Накануне стало известно, что он избил своего коллегу из партии «Табылга» Азамата Айтбаева за то, что он предложил поддержать отчет мэра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144905/
просмотров: 417
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в «Кыргыз темир жолу». Коллектив выступил против главы военной охраны
Бьет инвалидов. На директора соцучреждения поступила еще одна жалоба
В Лейлеке подрались депутаты местного кенеша
Новым вице-премьером по силовому блоку станет Акрам Мадумаров
Скандал в мэрии Бишкека Азиз Суракматов назвал рабочим процессом
Работает спустя рукава. Депутаты продолжают критиковать правительство
Откуда в «Тазалыке» высокие зарплаты и что с ним надо сделать, объяснил вице-мэр
На работу не ходят. Премьер-министра слушают всего 30 депутатов
Границы, зарплата, коронавирус. Претендентам на посты в кабмине задают вопросы
Спасибо за критику. На жалобу жителя Каракола ответили чиновники
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидаются сильные осадки Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются сильные осадки
Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и&nbsp;что ждет Кыргызстан весной Неделя-24. Здоровье Алмазбека Атамбаева пошатнулось и что ждет Кыргызстан весной
С&nbsp;приветом из&nbsp;СИЗО. Кому из&nbsp;камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и&nbsp;зачем С приветом из СИЗО. Кому из камеры направил письма Алмазбек Атамбаев и зачем
Дело по&nbsp;Кой-Ташу. Кто из&nbsp;сторонников Атамбаева пошел на&nbsp;сделку со&nbsp;следствием Дело по Кой-Ташу. Кто из сторонников Атамбаева пошел на сделку со следствием
Бизнес
Кадыр Маликов: Банк должен быть заинтересован в&nbsp;том, чтобы было больше богатых Кадыр Маликов: Банк должен быть заинтересован в том, чтобы было больше богатых
Где приобрести и&nbsp;как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo; без комиссии? Где приобрести и как пополнить карту «Тулпар» без комиссии?
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; обеспечило интернетом 1&nbsp;тысячу 107 сел страны ОАО «Кыргызтелеком» обеспечило интернетом 1 тысячу 107 сел страны
O!Store и&nbsp;Honor раздают подарки: от&nbsp;наушников до&nbsp;смартфонов! O!Store и Honor раздают подарки: от наушников до смартфонов!
27 февраля, четверг
13:54
Еще одна авария с участием маршрутки произошла в Бишкеке Еще одна авария с участием маршрутки произошла в Бишкек...
13:26
Ирина Карамушкина предложила отпустить Алмазбека Атамбаева, а ее посадить
13:16
Вымогали $13 тысяч и отобрали автомобиль. В Оше задержаны подозреваемые
13:15
Депутат Каракольского горкенеша Туганбек Чолпонбаев незаконно получил мандат
13:14
Семеноводческие хозяйства Кыргызстана пройдут переаттестацию