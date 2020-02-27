Депутат Каракольского горкенеша Туганбек Чолпонбаев незаконно получил мандат

Депутат Каракольского городского кенеша от фракции СДПК Ч.Т. получил свой мандат незаконно, предоставив в ТИК копию недействительного паспорта. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, в феврале 2016 года ТИК Каракола зарегистрировала гражданина КР Ч.Т., 1976 года рождения, уроженца Иссык-Кульской области, в качестве кандидата в Каракольский городской кенеш на основании поданного заявления. Он предоставил перечень необходимых документов, в том числе копию своего паспорта, выданного ОПРН Каракола в 2010 году.

В ведомстве отмечают, что документ кандидат обменял еще в 2012 году. Таким образом, он умышленно предоставил в ТИК Каракола копию недействительного паспорта с регистрацией в областном центре и тем самым незаконно получил мандат депутата.

Расследование по факту незаконного использования паспорта гражданина КР прекращено в связи с истечением срока давности.

Кроме того, ГКНБ проводит в отношении Ч.Т. досудебные производства, зарегистрированные ЕРПП по статьям «Легализация доходов, добытых преступным путем» и «Превышение власти».

«Выявлен факт уклонения от уплаты налогов в крупном размере частной компанией, где одним из основных учредителей являлся Ч.Т.», — отметили в ГКНБ.

В ГКНБ также поступило заявление от гражданина А.А. о нанесении ему телесных повреждений Ч.Т.

Отметим, что в списке депутатов Каракольского горкенеша на сайте ЦИК только у одного депутата совпадают инициалы — это Туганбек Чолпонбаев. Накануне стало известно, что он избил своего коллегу из партии «Табылга» Азамата Айтбаева за то, что он предложил поддержать отчет мэра.