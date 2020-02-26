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Общество

Тендер на Е-паспорта. ГРС закупит более 1,5 миллиона бланков

Государственная регистрационная служба собирается закупить более 1,5 миллиона бланков для биометрических общегражданских паспортов. Об этом сообщил сайт госзакупок.

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ГРС объявила тендер на закупку бланков для Е-паспортов

В ГРС 24.kg рассказали, что внедрение электронных загранпаспортов граждан (ePassport) будет вестись по стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Их основными отличиями являются наличие встроенного чипа и поликарбонатная страница с персональными данными владельца (цифровая фотография и отпечатки пальцев). Кроме того, для удобства граждан часто выезжающих в деловые поездки и путешествия предусмотрено увеличение количества визовых страниц до 50, в остальных случаях их будет 34.

В объявлении, которое ведомство разместило на сайте госзакупок, указано, что закупят 1,5 миллиона бланков паспортов с 34 страницами. Победитель тендера должен будет поставить 600 тысяч бланков в год 1-3 партиями. Главное условие — обеспечить потребность в бланках в объеме 50 тысяч штук на каждый месяц.

50-страничных загранпаспортов будет меньше. Их планируется заказать 70 тысяч штук. 

Кроме того, победитель должен изготовить по 3 тысячи служебных и дипломатических паспортов, по 750 образцов общегражданского паспорта на 34 и 50 страниц, служебных и дипломатических паспортов и информационные буклеты. Это нужно делать раз в год.

«Новые биометрические загранпаспорта позволят проводить ускоренную автоматическую проверку подлинности и установление личности на пунктах пограничного контроля», — заключили в ГРС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144833/
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