Чиновники мэрии Бишкека отказались рассказать о кадровых перестановках

В мэрии Бишкека отказались раскрывать информацию о кадровых перестановках за период работы на должности главы города Азиза Суракматова, ссылаясь на защиту персональных данных.

24.kg отправило запрос на имя столичного градоначальника с несколькими вопросами, в том числе следующими:

— какие кадровые перестановки были проведены в мэрии Бишкека с момента избрания Азиза Суракматова на должность ее главы;

— в каких столичных ведомствах произошли кадровые перестановки — указать поименно, кто покинул должности, в связи с чем, кто занял эти места;

— проинформировать о причинах принятия решений по кадровым перестановкам.

Накануне мэрия прислала ответы на запрос, подготовленные отделами центрального аппарата и подписанные руководителем аппарата Балбаком Тулобаевым.

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Приводим ответ муниципалитета на вопрос о кадрах без сокращений:

«В соответствии с частью 2 статьи 5 Закона КР «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» ограничение доступа устанавливается по отношению к информации, в том числе персонального характера, определенного законом об информации персонального характера.

Согласно Закону «Об информации персонального характера» информация персонального характера (персональные данные) — зафиксированная информация на материальном носителе о конкретном человеке, отождествленная с конкретным человеком или которая может быть отождествлена с конкретным человеком, позволяющая идентифицировать этого человека прямо или косвенно, посредством ссылки на один или несколько факторов, специфичных для его биологической, экономической, культурной, гражданской или социальной идентичности.

К персональным данным относятся биографические и опознавательные данные, личные характеристики, сведения о семейном положении, финансовом положении, состоянии здоровья и прочее.

Таким образом, предоставление информации о кадровых перестановках не является возможным.

При этом на официальном сайте мэрии города Бишкека на регулярной основе размещается информация о значимых назначениях в центральном аппарате мэрии, а также в городских службах и структурных подразделениях».

От редакции. Чем руководствовались в мэрии при подготовке ответа, понять сложно. Ведь сначала чиновники заявляют, что данные не подлежат разглашению и тут же оговариваются — их публикуют постоянно на сайте муниципалитета.

Журналисты никогда не просят у официальных органов предоставить информацию о семье, детях, иных личных данных. Получается, ответив информагентству отпиской, руководитель аппарата мэрии признается: есть что скрывать.

Отметим, агентство не запрашивало ничего секретного. Мы попросили лишь предоставить имена, фамилии, должности и причины увольнения руководителей городских подразделений, потому что бишкекчане имеют право знать, кто принимал и теперь принимает важные решения.

Впрочем, о размере заработной платы, надбавках, премиях, возрасте чиновников, их семейном положении, образовании или опыте предыдущей работы горожане тоже вправе знать. Потому что все госслужащие содержатся за счет нас, налогоплательщиков.

Что же будет, если журналисты запросят такие данные? Информацию назовут государственной тайной под грифом «совершенно секретно»?