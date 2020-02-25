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Общество

Школьные сборы. Минобраз разработал инструмент для отслеживания денег онлайн

Министерство образования и науки разработало модуль, который позволит родителям отслеживать движение средств родительских фондов. Об этом на презентации платформы рассказал советник министра образования Расул Абазбек уулу.

Он отметил, что в Кыргызстане негативно относятся к родительским сборам, называя их поборами.

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«Минобразования как ключевое ведомство должно реагировать на критику. Первой реакцией был приказ министра, суть которого сводилась к тому, что учителя и директора не должны вмешиваться в работу фондов. Но он, в этом, возможно, есть и наша вина, не совсем правильно был доведен до общественности. Кто-то посчитал, что министр запретил существование общественных фондов, но он не может это сделать, потому что их деятельность регулируется законом о некоммерческих организациях», — сказал он.

Расул Абазбек уулу добавил, что в министерстве пришли к мнению, что необходимо содействовать фондам в обеспечении прозрачности поступаемых средств.

Здесь не должно быть разночтений, мнения, что министерство пытается контролировать эти средства.

Расул Абазбек уулу

«Мы должны предоставить инструмент, с помощью которого родители смогут контролировать свои деньги», — отметил он.

По словам советника, модуль будет размещен на сайте «Электронной записи в школы», а также на сайтах школ. В нем будут отображаться приход и расход средств родителей.

«Конечно, у родителей могут возникнуть вопросы, замечания и предложения, мы их будем учитывать и совершенствовать этот инструмент», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144712/
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