Завтра в жилмассиве «Жениш» не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, причина отключения — ремонтно-профилактические работы на водозаборе «Жениш» и на городских водопроводных сетях.

Подачу воды прекратят с 10.00 до 15.00.

Мэрия приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.