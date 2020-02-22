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Общество

Российскую военную авиацию задействуют в параде Победы в Бишкеке

Российскую военную авиацию впервые за пять лет задействуют в параде Победы в Бишкеке. Об этом сообщил сайт Министерства обороны РФ.

Об участии экипажей самолетов и вертолетов авиабазы «Кант» сообщил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

По его словам, в параде задействуют вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» и штурмовики Су-25.

Последний раз российские военнослужащие авиабазы «Кант» участвовали в военном параде в Кыргызстане в 2015 году.

«Тогда по центру Бишкека прошла знаменная группа с Государственным флагом России и боевым знаменем соединения, а также парадный расчет из 64 российских военнослужащих. Воздушную часть парада обеспечило звено из четырех штурмовиков Су-25СМ и вертолет Ми-8», — отмечают в Минобороны РФ.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало о начале перевооружения российской военной базы «Кант» в Кыргызстане. В подразделение запланирована поставка новейших модернизированных штурмовиков Су-25СМ3, получивших неофициальное название «Суперграч».

Кроме того, одобрен двусторонний протокол, который позволит ввести подразделения беспилотников в состав военной базы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144451/
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