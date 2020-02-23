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Общество

Впервые в истории: кыргызская группа едет на фестиваль The Beatles в Ливерпуль

Группа The Rolls из Бишкека получила официальное приглашение принять участие в ежегодном международном фестивале The Beatles, который пройдет с 26 августа по 1 сентября 2020 года в Ливерпуле. Об этом 24.kg сообщил соло-гитарист и вокалист группы Данияр Джуманазаров.

По его словам, они — единственная группа из Кыргызстана, которая пробилась на этот фестиваль. Заявку подавали еще в 2016-м, но тогда не получилось, поскольку опоздали с оформлением по срокам.

«В этот раз мы все сделали вовремя. Записали отдельно видео, выслали свои странички в соцсетях, чтобы организаторы фестиваля видели, что мы действительно исполняем песни битлов. Записали даже видео отдельно на четыре композиции. Сначала боялись, что нас проигнорируют, мы же граничим с Китаем, а там бушует коронавирус. Но все получилось. Так что поедем в Ливерпуль. Это впервые в истории, когда Кыргызстан принимает участие в таком фестивале», — сказал Данияр Джуманазаров.

из архива Данияра Джуманазарова
Фото из архива Данияра Джуманазарова. Данияр Джуманазаров и его группа The Rolls

Кыргызские битлы получат официальный профиль на сайте https://www.internationalbeatleweek.com/ и отдельную страницу в официальной программе фестиваля. В течение недели они будут выступать на разных площадках десятков заведений Ливерпуля перед тысячами самых ярких фанатов The Beatles, которые обычно слетаются на Beatleweek из более чем 40 стран мира.

Отметим, что фестиваль проводится с 1977 года по решению первого «съезда битломанов». Зарубежные команды начали участвовать в нем с конца 80-х. От СНГ принимали участие Россия и Казахстан. Кыргызская рок-группа The Rolls продолжит этот список и вместе с другими артистами. В прошлом году это было 70 групп из 20 стран мира.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144367/
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