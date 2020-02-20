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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

#БишкекСмог 2.0. Активисты провели акцию и потребовали конкретных мер от властей

В столице прошла уже вторая акция-выставка #БишкекСмог. Около 30 активистов и неравнодушных горожан собрались на площади Ала-Тоо.

По словам председателя ОО «Молодежное экологическое движение «Зеленый Кыргызстан» Бермет Борубаевой, первая акция прошла в декабре 2019 года. Тогда активисты также пытались привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха и выдвинули главное требование — чтобы власти признали проблему.

«Мэр тогда говорил, что уровень превышен в два-три раза и в этом нет ничего страшного. На первом митинге мы добились, чтобы проблема была признана на высшем уровне. Смог — это действительно большая беда», — сказала Бермет Борубаева.

Участники акции требуют от властей определить сроки и реальные индикаторы, по которым население сможет отслеживать достигнутый результат. 

«Премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву поручили принять срочные меры для решения проблемы. Чиновники провели встречу, но представителей многих организаций на нее не пригласили, мероприятие было закрытым. В программе по улучшению экологической ситуации Бишкека не прописаны сроки», — подчеркивает Бермет Борубаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144211/
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