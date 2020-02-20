09:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Они улучшают рацион учащихся. Пришкольными хозяйствами озаботились чиновники

В 1 тысяче 456 школах Кыргызстана созданы пришкольные хозяйства. Об этом говорится в справке-обосновании к постановлению правительства «Об утверждении порядка организации деятельности пришкольных хозяйств». Документ вынесен на общественное обсуждение Министерством образования и науки.

Читайте по теме
В школах Кыргызстана посадят три тысячи яблонь для улучшения школьного питания

Отмечается, что развитие пришкольных хозяйств является одним из важных направлений улучшения питания учеников. Они вносят важный вклад не только в расширение пищевого рациона, но и дают возможность получать сельским школам дополнительный доход для улучшения материально-технического состояния.

В ведомстве подчеркивают, что из 453 айыльных аймаков 378 получают из республиканского бюджета дотации в виде грантов, часть из которых идет на содержание школ — оплату ремонтных работ, электроэнергии, расходов на отопление.

«Министерство образования и науки при содействии международных доноров, руководителей учебных заведений к данному времени сумело добиться положительных результатов в развитии пришкольных хозяйств: они созданы в 1 тысяче 456 школах (64,28 процента) из 2 тысяч 265, используют свыше 1 тысячи 212,69 гектара земли в сельскохозяйственных целях. Основные расходы на приобретение оборудования и сельскохозяйственного инвентаря в основном производятся за счет грантов, получаемых от международных организаций, а также средств родителей», — поясняется в документе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144145/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
Дети едят стоя. Директор школы продала стулья на металлолом
Школьное питание. За 7 сомов накормить ребенка невозможно, возмущен депутат
Раз рожали, значит, должны платить. Депутат Евгения Строкова о школьном питании
Книга школьных рецептов. Как правильное питание отучает детей прогуливать уроки
В Кыргызстане 40 процентов школ не обеспечены горячим питанием
Горячим питанием обеспечены почти 60 процентов школ Кыргызстана
Мэрия Бишкека хочет провести реформу питания в школах
Школьное питание. Как научить ребенка есть гречку и каши
В Бишкеке учеников школы-гимназии № 13 кормят горелыми пирогами
Обязательное горячее питание в школах Кыргызстана закрепят законом
Популярные новости
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
У&nbsp;кыргызстанца на&nbsp;круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус У кыргызстанца на круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Дело Атамбаева. Сообщается о&nbsp;критическом состоянии здоровья бывшего президента Дело Атамбаева. Сообщается о критическом состоянии здоровья бывшего президента
Бизнес
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
20 февраля, четверг
09:11
Подозреваемого в краже коньяка водворили в СИЗО-1 на два месяца Подозреваемого в краже коньяка водворили в СИЗО-1 на дв...
09:01
НПО опять не дают покоя депутатам. Инициируют еще один законопроект
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех районах, но дышать можно
08:41
Они улучшают рацион учащихся. Пришкольными хозяйствами озаботились чиновники
08:40
Президент выступит на заседании Жогорку Кенеша. Расскажет об актуальных вопросах