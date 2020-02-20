Они улучшают рацион учащихся. Пришкольными хозяйствами озаботились чиновники

В 1 тысяче 456 школах Кыргызстана созданы пришкольные хозяйства. Об этом говорится в справке-обосновании к постановлению правительства «Об утверждении порядка организации деятельности пришкольных хозяйств». Документ вынесен на общественное обсуждение Министерством образования и науки.

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Отмечается, что развитие пришкольных хозяйств является одним из важных направлений улучшения питания учеников. Они вносят важный вклад не только в расширение пищевого рациона, но и дают возможность получать сельским школам дополнительный доход для улучшения материально-технического состояния.

В ведомстве подчеркивают, что из 453 айыльных аймаков 378 получают из республиканского бюджета дотации в виде грантов, часть из которых идет на содержание школ — оплату ремонтных работ, электроэнергии, расходов на отопление.

«Министерство образования и науки при содействии международных доноров, руководителей учебных заведений к данному времени сумело добиться положительных результатов в развитии пришкольных хозяйств: они созданы в 1 тысяче 456 школах (64,28 процента) из 2 тысяч 265, используют свыше 1 тысячи 212,69 гектара земли в сельскохозяйственных целях. Основные расходы на приобретение оборудования и сельскохозяйственного инвентаря в основном производятся за счет грантов, получаемых от международных организаций, а также средств родителей», — поясняется в документе.