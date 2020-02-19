В сквере микрорайона «Джал» Бишкека установили инсталляцию в виде юрты

В микрорайоне «Джал» на перекрестке улиц Тыналиева и Ахунбаева будет новый сквер. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, проложили 300 метров кабеля под землей, установили 14 светодиодных светильников на декоративных торшерных стойках и 7 световых шариков.

В сквере есть инсталляция в виде юрты, освещенная пятью прожекторами, надпись «Жал» и лавочки ручной работы с бетонными вазами, где высажены многолетние древовидные растения — юкка.

Осенью сотрудники МП «Тазалык» уложили брусчатку, установили бордюры и скамейки. Бишкекзеленхоз провел планировочные работы, завез растительный грунт и подготовил землю для весенних посевов и посадок.

Участок площадью 0,16 гектара долгое время не осваивали, ранее его выделяли под автостоянку.