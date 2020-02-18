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Общество

Ужасные туалеты в школах. Мэрия обещает отремонтировать 79 санузлов

В школах Бишкека необходимо отремонтировать 179 туалетов. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по соцвопросам сообщила временно исполняющая обязанности начальника управления образования столичной мэрии Наталья Никифорова.

Депутат Адиса Имангазиева возмутилась состоянием санитарных узлов в учебных заведениях, отметив, что этот вопрос горкенеш поднимает с 2016 года.

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«Каждый раз в отчетах все гладко и хорошо, а на деле плохо. У нас в последнее время контроль ведется через СМИ. Туалеты общеобразовательных учреждений стали предметом обсуждения горожан. Сколько говорим, чтобы сделали современные санузлы, чтобы они были обогреваемыми, с горячей водой. Что если на улице, то построили теплые галереи к зданиям. Это работа вашего управления. Вы уже ничего не видите, наверное», — сказала она.

Наталья Никифорова подчеркнула, что состояние туалетов — это сложная проблема, которая решается совместно с управлением капитального строительства и общественно-государственным управлением капстроительства муниципалитета Бишкека.

Накануне «Кактус» опубликовал шокирующие фотографии туалетов нескольких школ столицы. «В 16 процентах общеобразовательных учреждений туалеты расположены на улице и в них нет места для мытья рук. В 10 процентах школьных туалетов нет канализации и септика», — пишет СМИ.

«Мы должны отремонтировать 250 туалетов как внутри зданий, так и снаружи. В 2019-м отремонтировали 71 санузел на 23,5 миллиона сомов. В этом году в рамках утвержденного бюджета сделаем еще 79. Останется еще 100 туалетов», — сказала Наталья Никифорова.

Она добавила, что по поручению БГК были составлены расчеты для строительства утепленных галерей между учебными корпусами и надворовыми туалетами.

«Они переданы в УКС, чтобы сделать проектно-изыскательские работы. Надеюсь, в течение пяти лет эта работа будет завершена», — заключила Наталья Никифорова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143952/
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