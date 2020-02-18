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Общество

У кыргызстанца на круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус

Среди новых зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии оказался гражданин Кыргызстана. Об этом сообщает журнал World of Cruising.

Медики выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 на борту круизного лайнера. В настоящее время судно находится на карантине в Иокогаме, Япония. Ранее планировалось снять судно с карантина в 7.00 19 февраля.

Министерство здравоохранения Японии подтвердило данную информацию в субботу 15 февраля, сообщив национальности 67 недавно инфицированных человек.

«Как сообщили в Министерстве здравоохранения, недавно инфицированными являются граждане Австралии (5), Канады (3), Китая (3), Германии (2), Гонконга (1), Кыргызстана (1), Индии (2), Японии (27), Филиппин (17), Тайваня (1), Соединенных Штатов (5). Мы следуем указаниям Министерства здравоохранения Японии в отношении протоколов высадки для оказания медицинской помощи гражданам», — сообщил представитель круизной компании Princess Cruises.

Судно находится на двухнедельном карантине в Иокогаме c 5 февраля. По последним данным, общее число пассажиров с COVID-2019 на нем превысило 450 человек. Всего на борту находится 3 тысячи 400 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143909/
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