У столицы будет дизайн-код. Киоски в Бишкеке хотят сделать стильными

Специалисты отдела объектов облегченного типа Бишкекглавархитектуры разработали несколько вариантов эскизов фасадов торговых точек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, варианты обсудили с предпринимателями. Они согласились обновить фасады и вывески в едином стиле.

«Пока речь о киосках, расположенных в самом центре Бишкека — на улице Московской, внешний вид которых вызывает неэстетические эмоции», — отметили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что Бишкекглавархитектура разрабатывает дизайн-код столицы.