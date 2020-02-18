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Общество

У столицы будет дизайн-код. Киоски в Бишкеке хотят сделать стильными

Специалисты отдела объектов облегченного типа Бишкекглавархитектуры разработали несколько вариантов эскизов фасадов торговых точек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, варианты обсудили с предпринимателями. Они согласились обновить фасады и вывески в едином стиле.

«Пока речь о киосках, расположенных в самом центре Бишкека — на улице Московской, внешний вид которых вызывает неэстетические эмоции», — отметили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что Бишкекглавархитектура разрабатывает дизайн-код столицы.

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Такие киоски предлагают установить чиновники в Бишкеке.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143892/
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