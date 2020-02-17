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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Объявить таджикского генерала персоной нон-грата в КР предлагают активисты

Заявление начальника управления МВД по Согдийской области Таджикистана генерал-майора Абдулло Навджувонова — угроза безопасности всей Центральной Азии. Об этом на круглом столе по вопросам границы заявила гражданская активистка Токтайым Уметалиева.

По ее словам, Абдулло Навджувонов бросил опасный вызов.

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«Его слова можно расценивать как официальную позицию властей. Это заявление направлено на конфликт не только между Кыргызстаном и Таджикистаном», — отметила Токтайым Уметалиева.

Активисты намерены выйти на митинг к посольству Таджикистана в Бишкеке.

«Мы обратимся к президенту РТ Эмомали Рахмону с требованием уволить генерала-провокатора и рассмотреть его ответственность. А наши власти должны запретить Абдулло Навджувонову и его семье въезд в Кыргызстан», — заявила Токтайым Уметалиева.

Отметим, таджикский генерал на своей первой пресс-конференции 12 февраля заявил, что в прошлом Баткен никогда не был кыргызской землей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143805/
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