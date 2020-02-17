Объявить таджикского генерала персоной нон-грата в КР предлагают активисты

Заявление начальника управления МВД по Согдийской области Таджикистана генерал-майора Абдулло Навджувонова — угроза безопасности всей Центральной Азии. Об этом на круглом столе по вопросам границы заявила гражданская активистка Токтайым Уметалиева.
По ее словам, Абдулло Навджувонов бросил опасный вызов.
Активисты намерены выйти на митинг к посольству Таджикистана в Бишкеке.
«Мы обратимся к президенту РТ Эмомали Рахмону с требованием уволить генерала-провокатора и рассмотреть его ответственность. А наши власти должны запретить Абдулло Навджувонову и его семье въезд в Кыргызстан», — заявила Токтайым Уметалиева.
Отметим, таджикский генерал на своей первой пресс-конференции 12 февраля заявил, что в прошлом Баткен никогда не был кыргызской землей.