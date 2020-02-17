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Общество

Favipiravir нас спасет. Анонсированы продажи нового лекарства от коронавируса

Одна из крупнейших фармацевтических компаний Китая Zhejiang Hisun Pharmaceutical сообщила, что получила разрешение властей начать продажи противовирусного средства «фавипиравир» (Favipiravir) — потенциального лекарства от коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, после того как препарат появится в продаже, компания будет должна продолжить клинические испытания средства.

В клинических испытаниях «фавипиравира» участвовали 70 человек, лекарство обладает «относительно очевидной эффективностью», сообщили в министерстве науки и техники Китая.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус ранее сообщил, что разработка вакцины от коронавирусной инфекции Covid-19 займет около полутора лет.

От коронавирусной инфекции, по последним данным, погибли более 1 тысячи 775 человек, за последние сутки число заболевших увеличилось до 71 тысячи 331 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143779/
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