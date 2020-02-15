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Общество

Министерство образования разослало релиз с грубыми ошибками и опечатками

Министерство образования и науки разослало пресс-релиз с большим количеством ошибок.

В сообщении речь о возможности поступить в белорусский вуз на грантовой основе для граждан Кыргызстана.

В тексте к заявке сказано, что нужно приложить «копии документы для выезда за границу». Видимо, авторы хотели написать все-таки «копии документов». Указано также, что Министерство образования информирует не о программе, а «по».

Среди специальностей указано «Финансы и кретит» вместо «кредит».

Официальный орган здравоохранения превратился в «официльный», а обучающиеся стали «обуччающимися».

Для участия в отборе кандидат «длолжен» иметь средний балл за последний год обучения не ниже 4,3, а второй этап отбора пройдет в форме «собеседование» (по правилам нужно применить родительный падеж — «собеседования»).

Расходы на обучение, согласно релизу, покрывает «гшрант».

В Министерстве образования и науки пока никак не комментируют такой безграмотный релиз.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143728/
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