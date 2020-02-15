Министерство образования разослало релиз с грубыми ошибками и опечатками

Министерство образования и науки разослало пресс-релиз с большим количеством ошибок.
В сообщении речь о возможности поступить в белорусский вуз на грантовой основе для граждан Кыргызстана.
В тексте к заявке сказано, что нужно приложить «копии документы для выезда за границу». Видимо, авторы хотели написать все-таки «копии документов». Указано также, что Министерство образования информирует не о программе, а «по».
Среди специальностей указано «Финансы и кретит» вместо «кредит».
Официальный орган здравоохранения превратился в «официльный», а обучающиеся стали «обуччающимися».
Для участия в отборе кандидат «длолжен» иметь средний балл за последний год обучения не ниже 4,3, а второй этап отбора пройдет в форме «собеседование» (по правилам нужно применить родительный падеж — «собеседования»).
Расходы на обучение, согласно релизу, покрывает «гшрант».
В Министерстве образования и науки пока никак не комментируют такой безграмотный релиз.