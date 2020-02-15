10:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане хотят запретить производство пластиковых пакетов с 2021 года

Депутаты парламента хотят запретить производство и продажу пластиковых пакетов с 2021-го. Проект закона вынесен на общественное обсуждение.

Разработчики отмечают, что на сегодня в Кыргызстане функционирует около 20 предприятий, которые производят полиэтиленовые пакеты. Нардепы утверждают, что учли риски предпринимателей, и, чтобы минимизировать их, предлагают предоставить отсрочку на год.

Реализация пакетов из полимерных материалов будет разрешена до 1 июня следующего года, а производство — до 1 января 2021-го.

Инициаторы подчеркивают, что к указанным срокам предприниматели должны использовать предоставляемые возможности реализовать уже ввезенный и произведенный товар, а также завершить производство опасных пластиковых пакетов.

На сегодня в республике нет ограничений на производство пластика. Ввоз тоже не ограничен. Страна  импортирует около 250 тонн пакетов в месяц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143698/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Жизнь без пластика. В Лейлекском районе открыли частный пункт сбора мусора
Из-за пластика 270 морских видов животных и растений на грани выживания
За пакеты на Иссык-Куле могут ввести штрафы до 17 тысяч сомов
Популярные новости
Под снос в&nbsp;Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и&nbsp;&laquo;элитки&raquo; из-за принятого ПДП Под снос в Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и «элитки» из-за принятого ПДП
Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в&nbsp;Бишкеке снесут Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в Бишкеке снесут
Строительное лобби Бишкекского горкенеша в&nbsp;лицах. Они принимали ПДП Строительное лобби Бишкекского горкенеша в лицах. Они принимали ПДП
Сват Матраимовых подозревается в&nbsp;вывозе из&nbsp;Кыргызстана миллионов сомов Сват Матраимовых подозревается в вывозе из Кыргызстана миллионов сомов
Бизнес
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
15 февраля, суббота
10:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в три раза Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уров...
09:30
Временные водительские удостоверения стали недействительными
09:19
В Кыргызстане хотят запретить производство пластиковых пакетов с 2021 года
09:07
Кадровые перестановки в ГНС. Сменились начальники территориальных управлений
09:03
В некоторых районах Бишкека и Токмака не будет газа
14 февраля, пятница
23:51
Конкурента Tesla — водородно-электрический пикап — представила Nikola Motors
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:23
Полпредство в Баткене обвиняет таджикского генерала в разжигании розни
23:01
Вороватых белок отвадили от птичьей кормушки с помощью масла