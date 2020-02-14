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Общество

Самыми коррумпированными кыргызстанцы считают таможню, ГУОБДД и суды

Кыргызстанцы считают, что таможня, ГУОБДД и суды очень коррумпированы. Об этом свидетельствуют данные исследования Международного республиканского института.

Отмечается, что 92 процента кыргызстанцев считают самой большой проблемой коррупцию. При этом 72 процента уверены, что правительство прилагает недостаточно усилий для борьбы с ней.

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В число самых коррумпированных вошли таможня (51 процент), ГУОБДД (50 процентов), суды (49 процентов), Генеральная прокуратура (45 процентов) и милиция (41 процент).

При этом только 19 процентов посчитали очень коррумпированными банки и кыргызские компании, а 20 процентов — зарубежные компании.

В то же время 49 процентов респондентов заявили, что за последний год им не приходилось делать одолжение, передавать подарок или давать взятку. Но 9 процентов заявили, что делают это ежемесячно.

Международный республиканский институт (МРИ) провел традиционный опрос среди кыргызстанцев. В опросе участвовали 1 тысяча 483 человека со всей страны. Опрос проводили с 21 ноября по 3 декабря 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143666/
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