Как выбрать фитнес-клуб? Советы для желающих укрепить здоровье за умеренную цену

Интерес к здоровому образу жизни у бишкекчан растет. В городе открывается все больше фитнес-центров. Кое-где квалификация тренеров оставляет желать лучшего. Их клиенты получают травмы. В некоторых заведениях чрезмерно высокие цены.

Как попасть к хорошему тренеру и не разориться, 24.kg рассказал генеральный директор одного из крупнейших центров фитнеса в Бишкеке Рустам Мамбетов.

— Как выбрать фитнес-клуб?

— Прежде всего надо изучить его направление. В одних делают упор на силу, в других — на красоту. Желающему стать пауэрлифтером в зале для бодибилдеров делать нечего.

— Чем рискуют клиенты этих заведений?

— Попасть к плохому тренеру. Часто бывает, что далекий от спорта человек приходит в зал как обычный клиент, узнает, сколько получают тренеры, и через полгода становится инструктором. В соцсетях рассказывает, что трудится 12 лет, а в работе опирается лишь на личный опыт и информацию из интернета.

У некоторых «специалистов» знаний и навыков нет вообще. Зато есть обаяние и для привлечения клиентов этого хватает.

Тренер как врач. Может помочь или навредить здоровью. Работая с людьми, надо осознавать свою ответственность. Лжетренеры надеются на фарт и что их клиенты не пострадают.

— Как попасть к профессионалу?

— Посоветоваться со знакомыми, посещающими фитнес-клубы. Почитать отзывы в интернете (только не рекламные). Узнать, какие у тренера образование и достижения в спорте.

Человек, отучившийся в Академии физической культуры и спорта (КГАФКиС), заслуживает доверия. Окончивший краткосрочные курсы — нет. Базовых знаний они не дают.

Важна не только теория, но и практика. Чем тренер старше, тем лучше. Я с отличием окончил КГАФКиС и тренирую более 15 лет. Подготовил множество чемпионов мира по пауэрлифтингу. Но чувствую, что еще многого не знаю.

— Хороший фитнес-центр непременно должен быть дорогим?

— Он должен быть доступным. Оптимальная цена за 12 занятий с тренером в месяц — три-пять тысяч сомов.

Бывает, человек приобретает абонемент и просит у тренера совета. Тот говорит: «Заплатите мне еще столько же. Тогда напишу вам программу и все покажу». То есть предлагает себя в качестве персонального тренера. И многие платят. Хотя смысла в такой услуге нет. Если в зале есть тренер, он должен работать, а не искать дополнительный доход.

В Бишкеке пять фитнес-клубов международного уровня. В четырех из них стоимость абонемента превышает 100 тысяч сомов в год. Знаю тамошних тренеров — физкультурное образование имеют лишь 10 процентов. Рустам Мамбетов

Из них спортом занимались еще 10. Эти клубы не пустуют. Есть люди, которые не хотят платить мало.

— В Кыргызстане есть стандарты, которым должны соответствовать фитнес-клубы?

— Нет. Их оснащение и порядок работы зависят от желания и финансовых возможностей владельцев. Любой человек может открыть зал и нанять кого угодно. Государство интересует лишь оплата налогов и коммунальных услуг. Это неправильно.

Все клубы надо обязать пройти лицензирование и стандартизацию, а тренеров — получить квалификацию.

В ряде стран фитнес-центрам делают скидки на бюджетные отчисления. Там понимают, что они оздоровляют нацию и развивают спорт. В Кыргызстане такого нет.

Допустим, наш клуб ежегодно готовит пять-шесть чемпионов мира по разным видам спорта. Будь у нас скидки, возили бы на турниры больше людей и выступали еще лучше.

— Что посоветуете новичкам?

Быть смелее. У многих какой-то изъян (например, лишний вес) и они переживают, что их будут оценивать. Это ошибка. Людей без изъянов в залах почти нет. Рустам Мамбетов

— Кто должен отвечать, если клиент получает травму?

— Чаще всего — тренер. Это ведь его рабочее место. Например, если он не уделял подопечному внимания или тот травмировался на неисправном тренажере. Клиент виноват, если к травме привела его халатность.

Порой в зале масса людей, и тренеру трудно за всеми уследить. Не стесняйтесь просить его подойти к вам.

— В фитнес-центре должен быть врач?

— Конечно. Но и тренер должен уметь оказать первую медицинскую помощь. В КГАФКиС этому, кстати, учат.

— Некоторые занимаются самостоятельно — дома или в зале — по программам из интернета. В чем их ошибка?

— Не все программы эффективны. Некоторые опасны. Один парень где-то прочел, что полезно тренироваться голодным, и пришел в зал, не позавтракав. Никому ничего не сказал. Ему стало плохо. Благо наши медики его откачали.

Самостоятельно лучше не заниматься. Даже небольшая ошибка в технике выполнения упражнения может сделать все усилия бесполезными.

Нужен взгляд со стороны. Грамотный инструктор всегда заметит недочет.

Если вы новичок и все же тренируетесь в одиночку, советую использовать старые проверенные программы. Они включают базовые стандартные упражнения. Новое лучше пробовать с опытом.

— Что делать, если тренировки не дают эффекта?

— Не расстраиваться. Чем слабее эффект, тем интереснее тренеру. Он должен быть психологом. К каждому человеку нужен индивидуальный подход. Хороший специалист проанализирует ошибки, включит фантазию, и эффект будет.