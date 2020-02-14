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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Минздрав ответил депутату о сборах с врачей на чай для комиссии

Комиссия Министерства здравоохранения в Нарын не ездила, с визитом был только глава ведомства Космосбек Чолпонбаев. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, министр выезжал в область на день для проверки готовности санитарно-карантинного пункта «Торугарт» к профилактике и предупреждению коронавируса.

«В связи с дальностью дороги и короткого срока посетить и проверить организации здравоохранения у министра времени не было. Следует отметить, что выезжающих в командировки сотрудников центрального аппарата и руководство ведомства обеспечивают командировочными расходами», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что координатор по здравоохранению Нарынской области провел собрание с коллективом Нарынского ОЦСМ и ЦСМ Нарынского района.

«Сотрудники сказали, что узнали о необоснованных сборах только после выступления депутата. Они  отметили, что сообщение анонимное и бросает тень на весь коллектив. И решили сделать коллективное обращение на имя депутата Аиды Исмаиловой с просьбой сообщить, кто ей дал такую информацию, чтобы прояснить ситуацию», — отметили в ведомстве.

Напомним, накануне на заседании Жогорку Кенеша депутат Аида Исмаилова заявила, что врачи из Нарына сообщили ей, что с них собрали по 200 сомов на чай для комиссии из Минздрава.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143584/
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Минздрав ответил депутату о сборах с врачей на чай для комиссии