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Общество

В Оше зарезали восьмиклассника. Двух школьников приговорили к 10 годам тюрьмы

В Оше вынесен приговор двум школьникам. Они в мае 2019 года зарезали ученика восьмого класса — 15-летнего Самата Акматова. Об этом сообщили в Ошском городском суде.

По данным пресс-службы, вчера горсуд вынес обвинительный приговор по статье «Убийство» в отношении двух школьников А.И., 2003 года рождения, и Д. уулу Н., 2004 года рождения. Они получили по 10 лет тюрьмы. Ранее сообщалось, что один из обвиняемых — ученик медресе.

Уточняется, что по делу проходили трое подростков, но в отношении одного из них дело прекратили.

«С родителей осужденных суд взыскал в пользу потерпевших в качестве материального ущерба 75 тысяч 864 сома, а за моральный ущерб — 1 миллион сомов», — уточнили в суде.

Напомним, между учеником медресе и погибшим произошла словесная перепалка неподалеку от школы. В ходе ссоры восьмиклассника ударили острым предметом. Он скончался в Ошской областной больнице от полученных травм.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143569/
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