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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Малышам заклеивают рот скотчем и закрывают в туалете детсада. Начата проверка

Родители воспитанников детского сада «Бостон» в Кара-Суйском районе Ошской области обратились в органы прокуратуры и к журналистам с жалобой на сотрудника учреждения.

Они сообщают, что воспитательница Гулзада Субанкулова грубо обращается с детьми, а ее девятилетний сын до сих пор не ходит в школу, а посещает одну из групп детсада и издевается над малышами — заклеивает им рот скотчем и закрывает в туалете.

В Министерстве образования и науки 24.kg заявили, что жалобу уже рассматривают. Для проверки создана комиссия.

Районная прокуратура пока недоступна для комментариев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143459/
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