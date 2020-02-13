Малышам заклеивают рот скотчем и закрывают в туалете детсада. Начата проверка

Родители воспитанников детского сада «Бостон» в Кара-Суйском районе Ошской области обратились в органы прокуратуры и к журналистам с жалобой на сотрудника учреждения.

Они сообщают, что воспитательница Гулзада Субанкулова грубо обращается с детьми, а ее девятилетний сын до сих пор не ходит в школу, а посещает одну из групп детсада и издевается над малышами — заклеивает им рот скотчем и закрывает в туалете.

В Министерстве образования и науки 24.kg заявили, что жалобу уже рассматривают. Для проверки создана комиссия.

Районная прокуратура пока недоступна для комментариев.