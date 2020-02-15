Подполковник Чолпонбек Беккелдиев посвятил армии 23 года. Два из них пришлись на Афганскую войну.

Накануне 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана он рассказал 24.kg, как попал под минометный обстрел и оказался в одной палате с моджахедом, зачем втайне от руководства ездил домой и почему участие СССР в этой войне было необходимо.

В Афганистан вместо Германии

«Я родился в 1961 году в селе Баетово Нарынской области, — начинает рассказ Чолпонбек Исмаилович. — В армию призвали в 1979-м. Служил на Балтийском, а затем на Северном флоте. Через три года вернулся домой. Отдыхал недолго. В Вооруженные силы требовались связисты. Я отучился в Самарканде в школе прапорщиков связи, и меня направили в город Аягоз Казахской ССР. Год был начальником радиостанции Р-140 в батальоне связи. После стал начальником фельдъегерской почтовой станции дивизии. До 1986-го отвечал за письма, прессу, секретные документы и технику. Вступил в партию.

Фото Чолпонбека Беккелдиева. Чолпонбек Беккелдиев во время службы на флоте

Вдруг приказ: ехать в Афганистан. Я удивился, потому что меня собирались перевести в Германию. Оказалось, приказ пришел на другого прапорщика, но его жена пригрозила самоубийством. Она сказала: «Вижу, в гарнизон из Афганистана доставляют похоронки. Если муж погибнет, останусь с детьми одна». А я был холост.

Мне дали 45 суток отпуска. Съездил домой. Затем отправили в Афганистан».

Хулиганство вертолетчиков и пули душманов

«В августе 1986-го приехал в Кундуз в 201-ю дивизию. Меня назначили начальником обменного пункта фельдъегерской почтовой станции. Из Кабула на самолетах привозили секретную корреспонденцию, ордена, медали, печатные издания... Я принимал их и на вертолете доставлял в подразделения советской армии, дислоцированные в Кундузе, Файзабаде, Пули-Хумри, Ташкургане и Хайратоне.

Фото Чолпонбека Беккелдиева. Чолпонбек Беккелдиев на Афганской войне

По правилам полет должен проходить на высоте пять километров. Но обслуживавшие фельдпочту пилоты отдельной вертолетной эскадрильи иногда хулиганили, летали гораздо ниже. Однажды, когда мы двигались по маршруту Пули-Хумри — Ташкурган и пролетали кишлак, душманы попали нам из пулемета в винт. Вертолет задрожал, но продолжил путь. Прибыв на место, долго не мог сесть и плюхнулся на землю. Я впервые увидел конструкцию винта. Оказалось, он похож на соты.

В другой раз нам повредили предпусковой механизм. Мы совершили вынужденную посадку в Файзабаде и два дня ждали, пока привезут запчасть», — говорит ветеран.

Штабная работа под обстрелами

«Осенью подхватил какую-то заразу и лежал в инфекционном госпитале в Кундузе. Познакомился с замполитом полка по афганским вопросам. Он сказал, что я начитанный и политически подкованный, и предложил стать комсомольцем третьего батальона 149-го гвардейского мотострелкового полка. Я согласился.

Штаб находился в центре провинции Баглан в бывшей гостинице. Крыша была пробита, вместо окон — целлофан. Осадки попадали внутрь, и стены от плесени позеленели. Зимой, чтобы согреться, топили буржуйки. Нас постоянно обстреливали. Были жертвы.

В батальон входило три роты и отдельные взвода общим числом более 400 человек. Я отвечал за комсомольскую работу, следил, чтобы солдаты были здоровы, хорошо питались и получали письма из дома. Участвовал в комсомольских конференциях в Кабуле и Ташкенте. Познакомился со многими известными военными. Например, с героем Советского Союза Русланом Аушевым», — вспоминает Чолпонбек Беккелдиев.

Была ли в Афгане дедовщина?

«В 1987-м после совета старейшин ненадолго объявили перемирие. Боевики свободно ходили по городу, вели себя вызывающе, но нас боялись и не трогали», — говорит он.

«Одной из моих задач было пресечение дедовщины. В войсках служили люди разных национальностей, с различным образованием и темпераментом. Попадались слабохарактерные. Бытовые неудобства, жара, укусы ядовитых насекомых и змей, стрессы, ранения и гибель товарищей влияли на психику солдат. Кое-кто баловался легкими наркотиками. Достать их было нетрудно. Помню, особисты привезли к нам отобранные у душманов 3,5 тонны героина и сожгли в поле.

Старослужащие нередко заботились о новобранцах. Знакомый офицер рассказывал, как демобилизованные солдаты его батальона в парадной форме и с наградами своим ходом отправились в зону боевых действий прикрывать молодежь. Оттуда убыли на родину».

Фото Чолпонбека Беккелдиева. Чолпонбек Беккелдиев (второй слева) на Афганской войне

Осколки в теле как память о войне

«В провинции Баглан было много активных банд. Наш батальон сопровождал колонны и отбивал нападения. В одной из поездок я получил сквозное ранение левой ноги.

В марте 1988 года во время обстрела заставы на Девятой улице разорвалась мина и ранила нескольких наших солдат. Одному оторвало ногу. Я потерял сознание, получил осколочное ранение лица, живота и неполный перелом левой голени. На теле было более 30 дыр. Многие осколки так и не вытащили. До 1992-го жил с порванными сухожилиями, потом меня прооперировали на Кубе. Были проблемы со слухом и зрением.

Фото Чолпонбека Беккелдиева. Чолпонбек Беккелдиев (второй справа) на Афганской войне

Советские врачи лечили всех, кого во время боевых действий привозили в медсанбаты и госпитали. К примеру, афганских военных, женщин и детей. Со мной в палате в Пули-Хумри лежали офицер царандоя и заместитель главаря банды душманов. Я спросил у него, сколько он убил наших солдат, но он сделал вид, что не понял. Потом мы все же пообщались, и он сказал: «Вы на этой земле гости, а я — хозяин». Мы делились с ним продуктами, а он с нами — мандаринами и бананами.

Мы хорошо относились к местному населению. В госпитале Пули-Хумри всеобщим любимцем был безногий мальчишка. Наши раненые солдаты угощали его сгущенкой, конфетами и печеньем. Другого юного афганца знакомый сапер из Кыргызстана — лейтенант Таирбек Мадумаров — вытащил с минного поля».

«У душманов было новое западное оружие и снаряжение. В их подземных госпиталях трудились советники из США и Европы. Китай поставлял вооружение своего производства: автоматы Калашникова, ДШК, гранатометы и минометы. Если бы СССР не включился в Афганскую войну, по всему периметру нашей границы со временем появились бы чужие военные базы и не давали бы покоя», — считает Чолпонбек Беккелдиев.

Груз 200

«В мае 1988-го я вернулся в строй. В нашем батальоне погиб солдат, мне поручили сопроводить тело на его родину, в узбекскую глубинку. Приезжаем к военкомату, а там митинг. Родители кричат: «Покажите, кто убил нашего сына?!». Меня пару раз стукнули. Это была седьмая жертва Афганской войны в их районе. Пришлось скрываться от толпы в военкомате. На следующий день участвовал в похоронах. Мне дали слово. Я сказал: он воевал честно и погиб мужественно.

Фото Чолпонбека Беккелдиева. Чолпонбек Беккелдиев на Афганской войне

Надо было возвращаться в часть, но на свой страх и риск я поехал домой навестить родителей. Хоть и прихрамывал, о пережитом умолчал. Затем вернулся в Афганистан. В августе наш полк вывели в Душанбе на полигон «Ляур».

Имею медаль «За боевые заслуги». По ранению меня представляли к ордену Красной Звезды, но его так и не получил. Главное — жив, — говорит ветеран. — Афганистан мне по сей день иногда снится».

Из офицера в преподаватели

«После возвращения 14 лет служил в батальоне связи Панфиловской дивизии. Во время Баткенских событий делился опытом с молодыми офицерами. В 2002 году уволился в запас. С тех пор работаю школьным военруком (сначала в АУВК № 6, а с 2015-го — в ШГ № 37). Я отличник образования, учитель высшей категории. Уроки стараюсь проводить изобретательно. Учу накладывать шины, делать перевязки и носилки из подручных средств. Показываю, как применять общевойсковой защитный комплект и противогазы. Демонстрирую строевые приемы с оружием и без. Вожу учеников в тир; они стреляют из малокалиберной винтовки, разбирают и собирают автомат», — рассказывает Чолпонбек Беккелдиев.

«Работаю ответственным секретарем Совета ветеранов Великой Отечественной войны и в межведомственной комиссии при правительстве по выявлению лжеветеранов Афганской войны. На 1 февраля в республике осталось 229 ветеранов ВОВ. Многие нуждаются в моральной и социальной поддержке. Помогаем, чем можем. Возим их на мемориальные мероприятия в Россию.

Моя пенсия — 10,5 тысячи сомов в месяц».

Боевое братство

«В Афганистан со мной ездили несколько друзей. Старший лейтенант Виталий Смирнов погиб. Лейтенант Касым Сыдыгалиев и прапорщик Айбек Исмаилов выжили. Многих друзей нашел там. В нашем полку служили полковники Владимир Славский, Таалай Темиралиев, Ринат Эралиев и подполковник Сардарбек Кыдыралиев. Встречаемся на памятных митингах, общаемся по интернету. Некоторых приглашаю на уроки.

Фото Чолпонбека Беккелдиева. Чолпонбек Беккелдиев (четвертый справа) и другие ветераны Афганской войны. 9 мая 2018 года

Как бывший моряк люблю дайвинг. Не пью и не курю. Стараюсь быть примером для окружающих», — признается ветеран.

«Мечтаю, чтобы мои дети и внуки жили, как мы при СССР: были социально защищены и могли применять знания. Хочу, чтобы в Кыргызстане все были равны и не делились по национальным и религиозным признакам. И чтобы не было войны».