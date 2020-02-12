Штормовое предупреждение. В Кыргызстане завтра ожидается снегопад

В Кыргызстане 13 февраля ожидаются снег, похолодание. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской областей и по востоку Иссык-Кульской области прогнозируют сильные осадки.

На дорогах снежный накат и гололедица, на горных участках снежные заносы.

Ветер западный, 4-9 м/с, в горных районах с порывами до 15-20 м/с.

В связи с выпавшими и ожидаемыми осадками с 14 по 17 февраля в горных районах, на автодорогах Бишкек — Ош, Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу, Ала-Бука — Каныш-Кыя сохраняется опасность схода снежных лавин.

На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.