12:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Учебники с ошибками. Минобразования разработало новое положение об издании книг

Министерство образования и науки КР вынесло на обсуждение проект положения о порядке отбора учебников (учебно-методических комплексов) для общеобразовательных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Читайте по теме
Издание учебников. На ошибках учимся или повторяем?

По ее данным, основное отличие положения — определение и усиление ответственности за подготовку и издание новых учебно-методических комплексов (УМК), а также повышение прозрачности в процессе их отбора.

Координировать процесс отбора комплексов будет госучреждение «Окуу китеби» при МОН КР.

«Положение предусматривает несколько видов обязательных экспертиз учебника: научную, научно-педагогическую, практико-педагогическую (апробация) и антидискриминационную и гендерную экспертиз. На основании их коллегия ведомства будет принимать решение о присвоении грифа «Рекомендовано Министерством образования и науки КР», — отметили в ведомстве.

Читайте по теме
Учебники без ошибок. Новый порядок издания книг — благо или?..

Кроме того, в проекте положения впервые четко определены этапы прохождения процедуры разработки и отбора учебника, предлагаются критерии его оценки на основе «Оценочного инструментария». Последний также поможет ориентироваться авторам, посколько только соответствие учебника всем его критериям позволит получить ему гриф министерства.

В ведомстве добавили, что госучреждение «Окуу китеби» сформирует реестр экспертов и потенциальных авторов, для которых будут организованы обучающие мероприятия.

Ознакомиться с новым положением можно по ссылке. В министерстве ждут замечаний и предложений к документу до 10 марта 2020 года по адресу: улица Тыныстанова, 257, сектор по книгоизданию или на электронный адрес newumk@mail.ru.

Напомним, Всемирный банк в рамках проекта «Поддержка реформ в секторе образования» предоставил кредитные и грантовые средства на $16,5 миллиона, из которых на разработку и тиражирование новых учебников для 5-6-х классов образовательных школ израсходовано $4,1 миллиона.

Около 30 процентов общего тиража учебно-методических комплексов (921 тысяча 130 экземпляров) отпечатали местные компании. Журналисты нашли сотни ошибок в учебниках.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143247/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
Почему Всевышний помилует начальника, рассказывают ученикам второго класса
Книга с Бакиевым. Минобразования заменит учебник новым изданием
Издание учебников. На ошибках учимся или повторяем?
Учебники без ошибок. Новый порядок издания книг — благо или?..
По знакомству и личным связям. Как отбирают рукописи при подготовке учебников
Учебники с ошибками. Зарубежные типографии отказываются платить штраф
После жалоб на Минобраз в Генпрокуратуру началась проверка типографий
Российский учебник по математике не подходит для кыргызских классов
Издатели обвинили министра образования в сговоре с типографией
Новое положение об издании учебников позволит повысить их качество
Популярные новости
Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Пострадавшим в&nbsp;Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки Пострадавшим в Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки
Конфликт в&nbsp;Масанчи. Пограничники Кыргызстана продолжают усиленно нести службу Конфликт в Масанчи. Пограничники Кыргызстана продолжают усиленно нести службу
Бизнес
Целых 50&nbsp;ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на&nbsp;соцсети и&nbsp;мессенджеры Целых 50 ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на соцсети и мессенджеры
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
11 февраля, вторник
12:33
Учебники с ошибками. Минобразования разработало новое положение об издании книг Учебники с ошибками. Минобразования разработало новое п...
12:31
Могли бы больше. В 2019 году в Кыргызстане реализовано семь инвестпроектов
12:28
Хорошая новость. Пропавшая в Бишкеке 16-летняя Айдай Аят кызы нашлась
12:28
Убийство Саймаити. Глава таможни рассказал об экспорте товаров ОсОО «Абдыраз»
11:57
Новый вирус в Китае. МИД продолжит эвакуацию кыргызстанских студентов