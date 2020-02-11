Размер единовременного пособия ветеранам ко Дню Победы предлагают увеличить

Министерство труда и соцразвития Кыргызстана предложило увеличить размер единовременного денежного пособия в честь празднования Дня Победы ветеранам войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей и блокадникам Ленинграда. Проект постановления вынесли на общественное обсуждение.

Как отмечено в справке-обосновании, выплаты проводят на основании постановления правительства от 2011 года. Инвалиды и участники ВОВ, блокадники Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей получают по 15 тысяч сомов, трудармейцы и труженики тыла, имеющие награды за доблестный труд в ВОВ, вдовы погибших в ВОВ — по 10 тысяч сомов.

Ведомство предлагает увеличить размеры пособий на 5 тысяч сомов.

В Минтруда отметили, что на 15 января 2020 года в Кыргызстане проживало 2 тысячи 76 ветеранов, тружеников тыла, трудармейцев, узников и вдов погибших воинов в Великой Отечественной войне. На повышение размера дополнительного единовременного пособия потребуется 10,5 миллиона сомов.