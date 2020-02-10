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Общество

В Кыргызстане заблокировали более 100 сайтов и 300 аккаунтов в соцсетях

В 2019 году 97 сайтов признаны экстремистскими, и доступ к ним в Кыргызстане запрещен. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Уточняется, что по решению суда также ограничен доступ или полностью заблокирован 21 информационный ресурс, рекламирующий наркотические средства, и 300 страниц и аккаунтов в соцсетях. 

По данным главного надзорного органа, решение о блокировке принято по итогам рассмотрения 27 заявлений, поступивших в ГП КР о признании информационных материалов экстремистскими и террористическими.

Сообщается, что органами прокуратуры за 2019 год внесено 257 актов прокурорского реагирования в органы исполнительной власти и местного самоуправления, по которым привлечено к дисциплинарной ответственности 225 должностных лиц.

В Генпрокуратуре также отметили, что для информирования граждан относительно запрещенных судами информационных материалов Министерство юстиции КР на своем официальном сайте публикует список материалов, которые запрещены к распространению, тиражированию и передаче другим лицам на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143172/
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