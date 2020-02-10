Раненый Жаабарс ослеп на оба глаза. Зрение вернуть невозможно

Найденный раненным на дереве в лесу Таласской области Жаабарс ослеп на оба глаза. Об этом сообщили в ОФ «Бугу Эне» на своей странице в соцсетях.

По их данным, снежного барса осмотрели заведующий кафедрой офтальмологии КРСУ профессор Михаил Медведев и врачи Национального госпиталя офтальмологии Нурлан Тургунбаев и Александр Островерхов.

«Диагноз, к сожалению, неутешителен. Множественные адаптированные проникающие ранения роговицы, неполные травматические катаракты, организовавшийся гемофтальм, тотальные отслойки сетчатки обоих глаз», — написали представители фонда.

Отмечается, что это полная слепота. Операция нецелесообразна, зрение вернуть невозможно. Уточняется, что барс ослеп в результате ранения.

В фонде подчеркнули, что животное должно находиться под постоянным наблюдением, так как вероятен риск возникновения воспаления. Партнер фонда Елена Снегур из ветклиники «Томас» сделала УЗИ-обследование внутренних органов и взяла на повторный анализ кровь.

В ОФ «Бугу Эне» напомнили всем, кто хочет помочь в спасении диких животных, свои банковские реквизиты:

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