16:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Раненый Жаабарс ослеп на оба глаза. Зрение вернуть невозможно

Найденный раненным на дереве в лесу Таласской области Жаабарс ослеп на оба глаза. Об этом сообщили в ОФ «Бугу Эне» на своей странице в соцсетях.

По их данным, снежного барса осмотрели заведующий кафедрой офтальмологии КРСУ профессор Михаил Медведев и врачи Национального госпиталя офтальмологии Нурлан Тургунбаев и Александр Островерхов.

«Диагноз, к сожалению, неутешителен. Множественные адаптированные проникающие ранения роговицы, неполные травматические катаракты, организовавшийся гемофтальм, тотальные отслойки сетчатки обоих глаз», — написали представители фонда.

Отмечается, что это полная слепота. Операция нецелесообразна, зрение вернуть невозможно. Уточняется, что барс ослеп в результате ранения.

В фонде подчеркнули, что животное должно находиться под постоянным наблюдением, так как вероятен риск возникновения воспаления. Партнер фонда Елена Снегур из ветклиники «Томас» сделала УЗИ-обследование внутренних органов и взяла на повторный анализ кровь.

В ОФ «Бугу Эне» напомнили всем, кто хочет помочь в спасении диких животных, свои банковские реквизиты:

БЦФ ОАО «Оптима Банк»

БИК 109018

SWIFT: ENEJKG22

Р/с № 1091820239920161 (мультивалютный)

ИНН: 02806201310246

Код ОКПО: 27648901

Рег. № Социального фонда 201-01-02-502

Е-mail: seitova23@mail.ru.

Деньги можно перечислить на «Элсом» — 0553634238.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143162/
просмотров: 426
Версия для печати
Материалы по теме
В Сухопутных войсках вновь ЧП. Во время ночных учений ранило военнослужащего
Раненому Жаабарсу посол Великобритании принес 10 килограммов мяса
Спасенного в Нарыне барса перевезли в реабилитационный центр на Иссык-Куле
Еще одного спасенного барса доставили в Бишкек
Раненого барса ждет вторая операция
Раненого барса прооперировали в Бишкеке, его состояние удовлетворительное
В Таласской области нашли раненого снежного барса. Его привезли в Бишкек
Приятель пырнул ножом повара кафе в городе Ош
Запретить охоту на некоторые виды животных требуют кыргызстанцы
Конфликт в Ороке. Два участника драки получили дробовое ранение
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Пострадавшим в&nbsp;Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки Пострадавшим в Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
10 февраля, понедельник
16:12
В Кыргызстане заблокировали более 100 сайтов и 300 аккаунтов в соцсетях В Кыргызстане заблокировали более 100 сайтов и 300 акка...
16:02
Раненый Жаабарс ослеп на оба глаза. Зрение вернуть невозможно
15:39
На борьбу с коронавирусом деньги есть, а для больных гепатитом — нет
15:25
После беспорядков в Казахстане к медикам обратились более 170 человек
15:17
Обстановка на границе с Казахстаном. Пункты пропуска работают в штатном режиме