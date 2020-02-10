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Общество

От Масалиева до Жээнбекова. Азимбек Бекназаров презентовал свою книгу

В Бишкеке прошла презентация очередной книги Азимбека Бекназарова «Мен кыргызмын». 800-страничный труд, по словам автора, повествует о политических событиях 1986-2020 годов.

Как отметил Бекназаров, в книге описываются период правления Абсамата Масалиева, приход к власти первого президента Аскара Акаева, проводимые им политическо-экономические реформы, зарождение демократического движения в Кыргызстане, работа легендарного парламента и многое другое.

«В последней части книги рассказывается о приходе к власти Сооронбая Жээнбекова, раздорах между ним и Алмазбеком Атамбаевым, неудавшемся мятеже бывшего главы государства, курултае стабильного народного совета, его комитете по исполнению решений и его деятельности в целом», — подчеркнул автор.

Азимбек Бекназаров заметил, что книга будет полезна студентам, которые изучают политику и право, а также тем, кто интересуется историей Кыргызстана.

Напомним, что Азимбек Бекназаров назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Малайзии. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143114/
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