Взятка в $10 тысяч. Замминистра транспорта и дорог водворили в СИЗО ГКНБ

Заместителя министра транспорта и дорог Женишбека Ногойбаева водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде.

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Уточняется, что меру пресечения бывшему чиновнику избрали 8 февраля. Такую же санкцию применили и директору Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля Анарбеку Бекмуратову.

Оба будут содержаться в СИЗО ГКНБ до 8 апреля 2020 года.

Напомним, что Женишбека Ногойбаева и Анарбека Бекмуратова задержали на прошлой неделе при даче части взятки в размере $10 тысяч сотруднику ГКНБ за прекращение уголовного преследования.