11:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Крупные взятки

Взятка в $10 тысяч. Замминистра транспорта и дорог водворили в СИЗО ГКНБ

Заместителя министра транспорта и дорог Женишбека Ногойбаева водворили в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде.

Читайте по теме
Заместителя министра транспорта и дорог задержали за дачу взятки сотруднику ГКНБ

Уточняется, что меру пресечения бывшему чиновнику избрали 8 февраля. Такую же санкцию применили и директору Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля Анарбеку Бекмуратову.

Оба будут содержаться в СИЗО ГКНБ до 8 апреля 2020 года.

Напомним, что Женишбека Ногойбаева и Анарбека Бекмуратова задержали на прошлой неделе при даче части взятки в размере $10 тысяч сотруднику ГКНБ за прекращение уголовного преследования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143105/
просмотров: 556
Версия для печати
Материалы по теме
Заместителя министра транспорта и дорог задержали за дачу взятки сотруднику ГКНБ
В Бишкеке за посредничество во взяточничестве задержали адвоката
Верховный суд о том, почему глава Бишкекского ФОМС отпущен под домашний арест
Подробности задержания со взяткой директора ФОМС рассказали в ГСБЭП
Бывший глава Интерпола получил тюремный срок за взятки
Брат депутата Жогорку Кенеша Данияра Толонова водворен в СИЗО
ГКНБ Кыргызстана распространил видео задержания сотрудников Госэкотехинспекции
В Бишкеке сотрудник ГУВД вымогал взятку. Его поймали с поличным (обновлено)
Сотрудника ГКНБ, вымогавшего 350 тысяч сомов, освободили от отбывания наказания
Взятка Абдыкалыка Рустамова. Дело главы Гослесхоза передано в суд
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Пострадавшим в&nbsp;Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки Пострадавшим в Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
10 февраля, понедельник
11:43
33 процента прямых инвестиций в Кыргызстан привлекают из Китая 33 процента прямых инвестиций в Кыргызстан привлекают и...
11:31
Минобразования снова хочет внедрить цифровизацию в школах страны
11:19
Взятка в $10 тысяч. Замминистра транспорта и дорог водворили в СИЗО ГКНБ
11:17
Игровая индустрия в Кыргызстане. В Бишкеке прошла выставка игр
11:16
«Оскар-2020». Рене Зеллвегер, Хоакин Феникс, Брэд Питт: кто еще получил награды