Конфликт в Масанчи. Прошли первые похороны, возобновлена работа школ и детсадов

В Кордайском районе возобновлена работа школ и детских садов. Об этом сообщают СМИ Казахстана.

По их данным, всего в трех пострадавших от беспорядков селах — Масанчи, Аухатты и Сортобе — девять школ. Из них восемь начали работать. На базе еще одной расположен оперативный штаб. Учащихся временно перевели в другие школы.

Начали работать семь детских садов, их посещают 1 тысяча 350 детей.

В район продолжается доставка гуманитарной помощи — продукты питания, постельное белье, средства гигиены, мыломоющие средства и медикаменты.

Пять тонн муки, три тонны риса, несколько тонн сахара и другие товары раздадут пострадавшим сельчанам.

По данным МВД РК, для безопасности жителей ведется круглосуточное дежурство полицейских. Они продолжают контролировать движение всего автотранспорта: проводят тщательный досмотр машин и проверяют документы пассажиров.

Режим чрезвычайной ситуации местного масштаба в районе по-прежнему сохраняется.

Вчера, в воскресенье, в Масанчи прошли первые похороны. В последний путь проводили отца шестерых детей, 47-летнего Рамзана Харсарова, который в одиночку противостоял погромщикам на пороге своего дома. А в Сортобе похоронили учителя казахского языка и информатики средней школы № 17 Малика Ясырова.

Полиция обещает найти всех, кто не только принимал участие в убийстве людей, но и тех, кто призывал громить соседей в соцсетях.