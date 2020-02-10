10:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Конфликт в Масанчи. Прошли первые похороны, возобновлена работа школ и детсадов

В Кордайском районе возобновлена работа школ и детских садов. Об этом сообщают СМИ Казахстана.

По их данным, всего в трех пострадавших от беспорядков селах — Масанчи, Аухатты и Сортобе — девять школ. Из них восемь начали работать. На базе еще одной расположен оперативный штаб. Учащихся временно перевели в другие школы.

Читайте по теме
Конфликт в Масанчи. Кыргызско-казахская граница: что происходит прямо сейчас

Начали работать семь детских садов, их посещают 1 тысяча 350 детей.

В район продолжается доставка гуманитарной помощи — продукты питания, постельное белье, средства гигиены, мыломоющие средства и медикаменты.

Пять тонн муки, три тонны риса, несколько тонн сахара и другие товары раздадут пострадавшим сельчанам.

По данным МВД РК, для безопасности жителей ведется круглосуточное дежурство полицейских. Они продолжают контролировать движение всего автотранспорта: проводят тщательный досмотр машин и проверяют документы пассажиров.

Режим чрезвычайной ситуации местного масштаба в районе по-прежнему сохраняется.

Вчера, в воскресенье, в Масанчи прошли первые похороны. В последний путь проводили отца шестерых детей, 47-летнего Рамзана Харсарова, который в одиночку противостоял погромщикам на пороге своего дома. А в Сортобе похоронили учителя казахского языка и информатики средней школы № 17 Малика Ясырова.

Полиция обещает найти всех, кто не только принимал участие в убийстве людей, но и тех, кто призывал громить соседей в соцсетях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143099/
просмотров: 375
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстанцев, находящихся в больницах Кыргызстана, вывезли в Алматы
Конфликт в Масанчи. В МВД Казахстана озвучили причину: виноваты соцсети
Конфликт в Масанчи. Беженцам оказывают помощь Минздрав и Красный Полумесяц
Конфликт в Масанчи. Число жертв увеличилось до 11 человек
Конфликт в Масанчи. Кыргызско-казахскую границу пересекли около 4 тысяч человек
Режим чрезвычайной ситуации введен в Кордайском районе Казахстана
Пострадавшим в Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки
Конфликт в Масанчи. На кыргызской-казахской границе наблюдается скопление людей
Беспорядки близ казахской границы. КПП Кыргызстана работают в штатном режиме
Конфликт в Масанчи. Восемь человек погибли, еще восемь — в больнице Токмака
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Пострадавшим в&nbsp;Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки Пострадавшим в Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
10 февраля, понедельник
10:43
Конфликт в Масанчи. Прошли первые похороны, возобновлена работа школ и детсадов Конфликт в Масанчи. Прошли первые похороны, возобновлен...
10:42
Новым главой Российско-Кыргызского фонда развития стал Азиз Аалиев
10:29
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 февраля
10:26
Где чиновники? Девочке, насильно содержавшейся в притоне, никто не помогает
10:24
В Чуйской области автомобиль УОБДД попал в аварию. Пострадали два человека