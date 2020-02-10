Число выздоровевших после заражения коронавирусом в три раза больше умерших

На сегодня число людей, выздоровевших после заражения коронавирусом, в три раза больше умерших от него. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Отмечается, что за последние сутки число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 910 человек. При этом выздоровевших уже насчитывается 3 тысячи 301 человек.
Однако количество подтвержденных случаев заболевания все равно растет — зарегистрировано 40 тысяч 514 случаев.
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировано 29 тысяч 631 случай заражения, 871 умерший и 1 тысяча 795 выздоровевших.
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.