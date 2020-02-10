Число выздоровевших после заражения коронавирусом в три раза больше умерших

На сегодня число людей, выздоровевших после заражения коронавирусом, в три раза больше умерших от него. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Отмечается, что за последние сутки число погибших от нового коронавируса в Китае увеличилось до 910 человек. При этом выздоровевших уже насчитывается 3 тысячи 301 человек.

Однако количество подтвержденных случаев заболевания все равно растет — зарегистрировано 40 тысяч 514 случаев.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировано 29 тысяч 631 случай заражения, 871 умерший и 1 тысяча 795 выздоровевших.

Увеличивается и число стран, где зафиксировали зараженных коронавирусом. На сегодня за пределами Китая подтверждены 368 случаев заболевания в 26 странах. Больше всего больных в Японии и Таиланде (32), Сингапуре (40), Гонконге (36), Южной Корее (25), на Тайване (18), Австралии (15), Германии (14), США (12) и в Малайзии (16).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.