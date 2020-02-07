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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Облил бензином и поджег. Женщина простила мужа и отказалась от претензий

В Караколе женщина, которую муж облил бензином и поджег, написала встречное заявление. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что потерпевшая отказалась от претензий к мужу, в том числе от материальных.

«Женщина работала на базаре, занималась загрузкой денег на баланс телефона. С мужем она живет несколько лет, это ее второй брак. В день произошедшего супруг пришел к ней, снаружи закрыл дверь будки, облил ее бензином из окна и поджег», — заявили редакции.

В УВД Иссык-Кульской области подтвердили эту информацию. По данным милиции, мужчина уже привлекался к ответственности за то, что бросался на супругу с ножом. Тогда потерпевшая тоже написала встречное заявление.

«Мужчина отсидел год, после того как вышел, семья продолжала жить вместе. На сегодня даже при наличии встречного заявления уголовное дело не будет прекращено, так как подозреваемый совершил тяжкое преступление», — пояснили в УВД.

Напомним, что 4 января в Караколе мужчина облил свою сожительницу бензином и поджег прямо на улице. Женщина получила ожоги лица, кистей рук, живота и бедер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142887/
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