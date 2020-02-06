Уроженцу Кыргызстана, убившему полицейского в Москве, грозит 18 лет тюрьмы

Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Кыргызстана Нурлану Муратову по делу об убийстве полицейского в московском метро. Обвинение запросило для него 18 лет колонии строгого режима, сообщило РИА Новости.

«Предлагаю назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима, заявил прокурор в прениях», — привело слова прокурора агентство.

Ранее присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Кыргызстана, при этом считают, что он заслуживает снисхождения.

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября 2018 года. По версии следствия, 23-летний полицейский Андрей Райский остановил Муратова, который, как показалось силовику, был пьян. Для разбирательства они пошли в отдел полиции, но по пути зашли в служебный туалет, где обвиняемый, полагает следствие, выхватил у полицейского пистолет и убил выстрелом в голову. После сбежал.

Ранее адвокат Нурлана Муратова Алексей Толстых утверждал, что доказательств вины кыргызстанца нет.