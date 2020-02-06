В Кыргызстане требуют ужесточить правила для получения статуса беженца

Представители Государственной службы миграции просят депутатов ужесточить Закон «О беженцах».

Уточняется, что предлагается ввести нормы для отказа в регистрации ходатайства о признании беженцем, в следующих случаях:

— если заявителю ранее отказали в признании его беженцем в установленном законодательством порядке при условии отсутствия вновь открывшихся или новых обстоятельств;

— если претендент осужден по вступившему в силу приговору суда за совершение тяжкого преступления на территории Кыргызстана;

— если человек ранее имел статус беженца и добровольно выехал из Кыргызстана в страну происхождения или в третью страну на постоянное жительство.

В ГСМ пояснили, что участились случаи злоупотребления институтом убежища иностранцами с целью легализации в Кыргызстане.

Например, в 2016-2019 годах в уполномоченный орган в сфере миграции подали 24 ходатайства о признании беженцем от иностранных граждан, которым ранее уже отказали.

«Сложившееся положение оказывает негативное влияние на миграционную ситуацию в целом. Поскольку отдельные иностранные граждане, получившие отказ в статусе беженца, в надежде на повторное обращение за убежищем не выезжают из Кыргызстана, пополняя ряды незаконных мигрантов. На повторное рассмотрение ходатайств расходуются трудовые и другие ресурсы», — подчеркнули в Госслужбе миграции и добавили, что в Кыргызстане запросили статус беженца 206 граждан Сирии и Ирана.